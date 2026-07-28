Un atronador Desembarc ilumina La Vila Joiosa al alba

Una formidable batalla se ha desatado con los primeros rayos de sol de este martes en La Vila Joiosa. Una flota de naves de guerra musulmanas ha surgido de la oscuridad para apoderarse al alba de la ciudad con el Desembarc Moro.

Casi 500 años después, La Vila Joiosa ha rememorado la invasión que se vivió en 1538 ante miles de personas que se han acercado de madrugada para contemplar el espectáculo a que su vez miles de festeros han ofrecido sobre la arena.

Una gran victoria de la media luna, pero efímera. Y es esta tarde noche la Embajada Cristiana (21:00 horas) debe servir para que las huestes de la cruz recuperen el castillo en la penúltima jornada de las fiestas, que vivirán su cierre el miércoles con la procesión dedicada a Santa Marta.

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