Balconades vuelve a llenar de arte el casco histórico de Altea con 55 obras al aire libre
La 28ª edición de la muestra se inaugura con un recorrido por las calles del casco antiguo y consolida una propuesta cultural que une patrimonio, creatividad y participación ciudadana hasta el 26 de agosto
Un paseo inaugural entre arte y patrimonio. El casco histórico de Altea vuelve a convertirse este verano en una gran galería de arte al aire libre con la inauguración de una nueva edición de Balconades, una de las citas culturales más emblemáticas del calendario estival del municipio. En la tarde de este lunes tuvo lugar el recorrido inaugural de la exposición, en el que participaron la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, miembros de la Corporación Municipal, artistas participantes y numeroso público.
La comitiva recorrió las calles del núcleo histórico para contemplar las 55 Balconades que integran esta 28ª edición, una muestra que transforma balcones y fachadas en un singular espacio expositivo donde el arte contemporáneo dialoga con el patrimonio arquitectónico de Altea.
Las obras, realizadas sobre lienzos por artistas de diferentes procedencias, aportan color y creatividad a uno de los rincones más representativos del municipio, acercando el arte a vecinos y visitantes mediante una exposición gratuita e integrada en el paisaje urbano.
Una iniciativa consolidada tras casi tres décadas
Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, destacó la trayectoria alcanzada por la iniciativa y agradeció la implicación de quienes la hacen posible.
“Balconades se ha consolidado como una de las citas culturales más representativas del verano y estamos muy agradecidos tanto por la implicación de los artistas como por la colaboración de los vecinos que ceden sus balcones para hacer posible esta iniciativa”, señaló la edil.
Pérez añadió que “Balconades nos invita a recorrer y redescubrir nuestro casco antiguo a través del arte, ya que es una propuesta que une cultura, patrimonio y participación ciudadana, y que cada verano despierta el interés tanto de los vecinos como de quienes nos visitan”.
La exposición nació en 1998 como una iniciativa exclusivamente local con el objetivo de sacar el arte a la calle y hacerlo accesible a toda la ciudadanía. Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una muestra itinerante de ámbito comarcal, ampliando su alcance territorial y consolidándose como uno de los principales reclamos culturales del verano en la Marina Baixa.
De convocatoria abierta a exposición itinerante
La presente edición comenzó en mayo con la apertura de la convocatoria dirigida a artistas mayores de 18 años, sin limitación de nacionalidad, quienes pudieron presentar obras de temática y técnica libres, siempre adaptadas a su exhibición en espacios exteriores.
La organización estableció que formarían parte de la muestra las 55 primeras obras entregadas, aunque la Casa de Cultura distribuyó un mayor número de lienzos para disponer de una lista de reserva en caso necesario.
Tras su estancia en Altea hasta el 26 de agosto, Balconades iniciará un nuevo recorrido itinerante por otros municipios de la Comunitat Valenciana. La exposición podrá visitarse en L'Alfàs del Pi del 3 al 30 de septiembre; en Agost, del 7 al 27 de octubre; en Benimantell, del 6 al 29 de noviembre; y concluirá en Oliva, donde permanecerá expuesta del 12 de diciembre al 11 de enero de 2027.
Arte en el espacio público como seña de identidad
Con esta nueva edición, Balconades reafirma su condición de una de las iniciativas culturales más singulares de Altea, combinando creación artística, patrimonio urbano y participación vecinal. La colaboración de los propietarios que ceden sus balcones, junto a la implicación de decenas de artistas, permite que cada verano el casco antiguo se transforme en un museo al aire libre que invita a recorrer sus calles desde una nueva mirada.
El Ayuntamiento de Altea vuelve así a apostar por una propuesta que, tras casi tres décadas de historia, “mantiene intacto su objetivo original: acercar el arte a la ciudadanía y convertir el espacio público en un lugar de encuentro entre cultura, vecinos y visitantes”, ha desvelado este martes la edil de Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
- La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
- Rescatan en helicóptero a una bañista herida en las Fuentes del Algar
- ¿Cómo reaccionarán los animales en la provincia de Alicante ante el histórico eclipse de sol?
- Benidorm cierra los parques de Serra Gelada y El Moralet por la ola de calor y mantiene abiertas sus playas
- Muere un octogenario madrileño cuando hacía esnórquel en una playa de Benidorm
- La Vila Joiosa se prepara para la gran batalla
- El Rey Moro toma La Vila en un desfile que recrea el camino desde su infancia hasta el trono