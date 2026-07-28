Balconades vuelve a llenar de arte el casco histórico de Altea con 55 obras al aire libre

Un paseo inaugural entre arte y patrimonio. El casco histórico de Altea vuelve a convertirse este verano en una gran galería de arte al aire libre con la inauguración de una nueva edición de Balconades, una de las citas culturales más emblemáticas del calendario estival del municipio. En la tarde de este lunes tuvo lugar el recorrido inaugural de la exposición, en el que participaron la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, miembros de la Corporación Municipal, artistas participantes y numeroso público.

La comitiva recorrió las calles del núcleo histórico para contemplar las 55 Balconades que integran esta 28ª edición, una muestra que transforma balcones y fachadas en un singular espacio expositivo donde el arte contemporáneo dialoga con el patrimonio arquitectónico de Altea.

Las obras, realizadas sobre lienzos por artistas de diferentes procedencias, aportan color y creatividad a uno de los rincones más representativos del municipio, acercando el arte a vecinos y visitantes mediante una exposición gratuita e integrada en el paisaje urbano.

En primer término, la concejala de Cultura de Altea, Pepa Victoria Pérez, observa uno de los lienzos de Balconades en el casco antiguo / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Una iniciativa consolidada tras casi tres décadas

Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, destacó la trayectoria alcanzada por la iniciativa y agradeció la implicación de quienes la hacen posible.

“Balconades se ha consolidado como una de las citas culturales más representativas del verano y estamos muy agradecidos tanto por la implicación de los artistas como por la colaboración de los vecinos que ceden sus balcones para hacer posible esta iniciativa”, señaló la edil.

Pérez añadió que “Balconades nos invita a recorrer y redescubrir nuestro casco antiguo a través del arte, ya que es una propuesta que une cultura, patrimonio y participación ciudadana, y que cada verano despierta el interés tanto de los vecinos como de quienes nos visitan”.

La exposición nació en 1998 como una iniciativa exclusivamente local con el objetivo de sacar el arte a la calle y hacerlo accesible a toda la ciudadanía. Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una muestra itinerante de ámbito comarcal, ampliando su alcance territorial y consolidándose como uno de los principales reclamos culturales del verano en la Marina Baixa.

Lienzo de Balconades expuesto en la calle Mayor de Altea / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

De convocatoria abierta a exposición itinerante

La presente edición comenzó en mayo con la apertura de la convocatoria dirigida a artistas mayores de 18 años, sin limitación de nacionalidad, quienes pudieron presentar obras de temática y técnica libres, siempre adaptadas a su exhibición en espacios exteriores.

La organización estableció que formarían parte de la muestra las 55 primeras obras entregadas, aunque la Casa de Cultura distribuyó un mayor número de lienzos para disponer de una lista de reserva en caso necesario.

Tras su estancia en Altea hasta el 26 de agosto, Balconades iniciará un nuevo recorrido itinerante por otros municipios de la Comunitat Valenciana. La exposición podrá visitarse en L'Alfàs del Pi del 3 al 30 de septiembre; en Agost, del 7 al 27 de octubre; en Benimantell, del 6 al 29 de noviembre; y concluirá en Oliva, donde permanecerá expuesta del 12 de diciembre al 11 de enero de 2027.

Arte en el espacio público como seña de identidad

Con esta nueva edición, Balconades reafirma su condición de una de las iniciativas culturales más singulares de Altea, combinando creación artística, patrimonio urbano y participación vecinal. La colaboración de los propietarios que ceden sus balcones, junto a la implicación de decenas de artistas, permite que cada verano el casco antiguo se transforme en un museo al aire libre que invita a recorrer sus calles desde una nueva mirada.

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El Ayuntamiento de Altea vuelve así a apostar por una propuesta que, tras casi tres décadas de historia, “mantiene intacto su objetivo original: acercar el arte a la ciudadanía y convertir el espacio público en un lugar de encuentro entre cultura, vecinos y visitantes”, ha desvelado este martes la edil de Cultura.