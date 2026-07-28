Sostenibilidad
La Comunidad de Madrid se interesa por el modelo de gestión inteligente del turismo de Benidorm
La directora general de Turismo de la capital de España visita junto al alcalde benidormense el hub BeCiTi para conocer la plataforma de ciudad y su integración con la Plataforma Inteligente de Destinos
La directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez, ha visitado este martes el hub de innovación de Benidorm, ubicado en el Centre Municipal de El Torrejó, para conocer a fondo el modelo de gestión inteligente del turismo con el que la ciudad “se ha convertido en todo un referente”, tal y como ha destacado.
En esta visita al hub BeCiTi, la gestora madrileña ha estado acompañada del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la edil de Innovación, Aida García Mayor; el de Comunicación y Presidencia, Juan Díaz; el director general de Turisme Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero; el director de Inteligencia Turística e Innovación, Jordi Bataller; y los responsables del equipo técnico encargado del desarrollo y gestión de esta tecnología.
En 2018 Benidorm fue pionero, abriendo el camino y marcando las pautas para la certificación y la gestión de los destinos turísticos inteligentes y no hemos parado de invertir y de innovar desde entonces
Durante este encuentro de trabajo, los técnicos han expuesto a Laura Martínez el funcionamiento de herramientas como la plataforma Benidorm CORE, que permite conocer en tiempo real el estado de la ciudad, de sus playas, de la movilidad, de los aparcamientos públicos o de la calidad del aire, entre otros muchos parámetros. Asimismo, la directora general también se ha interesado por los pasos que ha desarrollado la ciudad para integrar esta plataforma con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) estatal, también con sede en Benidorm.
El alcalde Toni Pérez ha recordado que en el año 2018 “Benidorm fue pionero, abriendo el camino y marcando las pautas para la certificación y la gestión de los destinos turísticos inteligentes y no hemos parado de invertir y de innovar desde entonces”.
Así, el primer edil ha destacado que “ocho años después, seguimos siendo referencia y modelo para otros territorios, que miran hacia Benidorm para aprender y para replicar nuestro modelo”, un modelo “que es reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras”.
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