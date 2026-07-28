El contenedor marrón se resiste a desembarcar en Benidorm

Sin noticias en Benidorm sobre la puesta en marcha del contenedor marrón, denominado también quinto contenedor, destinado para depositar los residuos orgánicos para su aprovechamiento posterior como compost.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la “parálisis” y la “falta de gestión” del gobierno del Partido Popular en la implantación de la recogida selectiva de residuos en la ciudad. Una medida que permite además bonificar a las personas que reciclan este tipo de residuos y por tanto ahorrar en el recibo de la basura.

Un contenedor marrón para la fracción orgánica en Alcoy / JUANI RUZ

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado que, a pesar de que el procedimiento de adquisición de más de 1.500 contenedores para biorresiduos y compostaje se formalizó en diciembre de 2025, la ciudadanía sigue sin disponer a día de hoy de estos elementos en la vía pública tras invertir el Ayuntamiento casi un millón y medio de euros.

Escoda ha señalado que es una “auténtica vergüenza” que una inversión económica de este calado, que cuenta además con una importante financiación de fondos europeos, se encuentre “guardada en un algún lugar” por la ineficacia del equipo de gobierno de Toni Pérez.

Han pasado más de seis meses desde que se formalizó el contrato de estos contenedores y los vecinos y vecinas de Benidorm siguen pagando unos impuestos cada vez más altos sin recibir los servicios básicos y de reciclaje que exige la ley y la sostenibilidad de nuestra ciudad Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

“Han pasado más de seis meses desde que se formalizó el contrato de estos contenedores y los vecinos y vecinas de Benidorm siguen pagando unos impuestos cada vez más altos sin recibir los servicios básicos y de reciclaje que exige la ley y la sostenibilidad de nuestra ciudad”, ha remarcado.

Mal estado generalizado

En este sentido, la concejala socialista ha subrayado que este nuevo episodio, que se suma al mal estado generalizado del resto de contenedores de recogida selectiva, "es un reflejo de cómo gestiona la limpieza viaria el gobierno del Partido Popular en Benidorm".

“Toni Pérez está más ocupado en sus fotos y sus saraos que en gestionar los problemas diarios de Benidorm. No sirve de nada vender que se quiere dar a los vecinos las mayores facilidades para que practiquen una economía circular y buscar financiación externa, si después es incapaz de poner los recursos en la calle y dar un servicio público decente”, ha afirmado Escoda.

Desde las filas socialistas han recordado que "Benidorm no puede permitir que la desidia del PP ponga en riesgo las subvenciones europeas concedidas para la modernización de la gestión de residuos sólidos urbanos y el impulso de la recogida de la fracción orgánica con el conocido como contenedor marrón".

800.000 euros de fondos europeos

“La compra de estos contenedores contó con una subvención de casi 800.000 euros de fondos europeos. Esperamos que no tengamos que tener que devolver todo este dinero”, ha recalcado Escoda.

Servicio de limpieza viaria en Benidorm / INFORMACIÓN

Por todo ello, Cristina Escoda ha exigido al alcalde y al concejal del área de Limpieza Viaria "que se pongan a trabajar de inmediato para desplegar la totalidad de los nuevos contenedores adquiridos y poner a disposición de los barrios y de la hostelería local una red moderna y eficiente de compostaje y reciclaje". “Benidorm no puede seguir dando esta imagen de dejadez”, ha agregado la concejal.

Nuevo contrato en tramitación

Este medio ha preguntado al Ayuntamiento sin éxito por el motivo de este retraso en la implantación del quinto contenedor. De cualquier forma, hay que recordar que está pendiente de culminarse la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, cuyo nuevo servicio debería permitir desplegar la recogida de la fracción orgánica.

El Ayuntamiento aún no ha adjudicado esta concesión seis meses después de la apertura de las ofertas de las empresas, informando el ejecutivo en junio que el expediente continuaba en fase de evaluación técnica de las propuestas. se trata de una licitación por 10 años y por un coste total de 250 millones para la limpieza viaria y la recogida de basuras.