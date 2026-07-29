Benidorm repara el firme de varias calles con una nueva fase del plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Benidorm está ejecutando estos días una nueva fase de la "Operación Asfalto 2026" con actuaciones en distintas vías de la ciudad para reparar desperfectos en la calzada y mejorar la seguridad vial y la circulación del tráfico.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que los trabajos se centran en calles y viales que presentan roturas del firme, baches o un deterioro que dificulta una circulación cómoda y segura.

Las primeras actuaciones se llevaron a cabo el lunes por la noche en el vial de acceso al Camí del Llandero. La noche siguiente los trabajos se trasladaron a la calle Juan Llorca, una intervención prevista inicialmente para finales de enero que tuvo que aplazarse por unas obras de Iberdrola. La programación continuará esta próxima noche con el asfaltado de la confluencia entre las calles La Cala y Vicente Llorca Alós para eliminar los baches existentes en ese punto.

Estas obras forman parte de las actuaciones iniciadas a principios de año y planificadas por fases para adaptarse tanto a la temporada turística como a la ejecución de otras actuaciones. La siguiente fase se desarrollará en septiembre, una vez concluida la temporada alta, e incluirá el asfaltado de la calle Ruzafa, en el tramo comprendido entre las calles Venus y Hondo, además de la intersección de las calles Venus y Marte.

Los trabajos se reanudarán en septiembre. / INFORMACIÓN

A lo largo de este año el Ayuntamiento también ha renovado el pavimento en la avenida de L'Aigüera y en las calles Paraguay, Vigo y La Cala. El contrato fue adjudicado por 356.967,27 euros y permitirá actuar sobre una superficie total de 24.000 metros cuadrados.

Muñoz ha señalado que este plan da continuidad a las campañas de asfaltado desarrolladas en ejercicios anteriores y ha recordado que el deterioro de las calzadas suele deberse al paso de tráfico pesado, la antigüedad del firme o los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, factores que favorecen la aparición de baches y grietas y afectan a la seguridad del tráfico.

El edil ha indicado que el Ayuntamiento programa estas actuaciones cada año en función del estado de las vías, su importancia para la circulación y la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, ha precisado que todas las obras se realizan en espacios de titularidad pública, por lo que no existen problemas de disponibilidad de los terrenos.

Noticias relacionadas

Por último, Muñoz ha pedido disculpas a los vecinos y conductores por las molestias que puedan ocasionar los trabajos y ha insistido en que estas actuaciones tienen como objetivo mejorar la seguridad vial y prevenir daños y accidentes.