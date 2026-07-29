El "check-in" del futuro se prueba en Benidorm

Benidorm se adentra en el futuro con un proyecto que pone a prueba la Identidad Digital Europea. La BeCiTi, el Centro de Innovación Turística Inteligente impulsado por el Ayuntamiento de Benidorm, ha seleccionado la propuesta de la empresa tecnológica Sicpa para desarrollar una prueba de concepto sobre la futura Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet) aplicada al sector turístico.

Así, se va a testar esta tecnología en un entorno real junto al ecosistema hotelero de la ciudad, dentro de un proyecto que se espera permita agilizar trámites a los huéspedes y garantizar la privacidad de sus datos personales.

La edil de Innovación de Benidorm, Aida García Mayor, ha indicado que “esta iniciativa se enmarca en el II Reto de Innovación Abierta de BeCiTi, lanzado el pasado mes de mayo para identificar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar procesos clave del sector hotelero, centradas en esta edición en la EUDI Wallet”.

Impulsada por la Unión Europea, la futura Cartera Europea de Identidad Digital permitirá a los ciudadanos disponer de una identidad digital segura y verificable para acceder a servicios públicos y privados, compartir únicamente la información necesaria bajo su control y consentimiento, y realizar trámites de forma más sencilla y segura. Su despliegue en los próximos años abre nuevas oportunidades para mejorar procesos en ámbitos como el turismo, la movilidad o la gestión administrativa.

La billetera digital contendrá todos los documentos de archivo y gestión en el teléfono. / INFORMACIÓN

Según ha detallado la responsable de Innovación, “las propuestas recibidas para este proyecto han sido evaluadas por una mesa de trabajo integrada por Hosbec y algunas de las empresas más representativas del sector de la ciudad” como Hoteles Poseidón, MedPlaya Hotels, Hotel Cimbel, Hotel Meliá Villaitana, Magic Hotel Group, Hoteles RH y Climia Hotels. Los representantes de estas empresas han analizado aspectos como el potencial impacto, el grado de innovación y la viabilidad de su implantación de cada una de las propuestas.

Como resultado de este proceso, la propuesta presentada por Sicpa fue la mejor valorada en el subreto centrado en la integración de la futura EUDI Wallet y sus posibles aplicaciones en la experiencia del viajero y la operativa de los establecimientos turísticos.

Beneficios

García Mayor ha detallado que “la prueba de concepto, que se desarrollará en Benidorm, permitirá evaluar en un escenario real cómo esta tecnología puede integrarse en procesos habituales del sector hotelero como el registro de viajeros, contribuyendo a agilizar los trámites, reducir tiempos de espera y simplificar la operativa de los establecimientos, siempre garantizando que el usuario mantiene el control sobre sus datos personales”.

La iniciativa contará con la colaboración de Visit Benidorm y Hosbec, entidades que contribuirán a la identificación de establecimientos participantes y a la validación de los casos de uso que se desarrollen durante el piloto. La participación de estos agentes permitirá evaluar la tecnología en un entorno real y obtener información valiosa sobre su aplicación práctica en el ámbito turístico.

Esta iniciativa se enmarca en el II Reto de Innovación Abierta de BeCiTi, lanzado el pasado mes de mayo para identificar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar procesos clave del sector hotelero, centradas en esta edición en la EUDI Wallet Aida García Mayor — Edil de Innovación de Benidorm

Además de la integración de la Identidad Digital, el segundo Reto de Innovación Abierta de BeCiTi se articula en torno a otras dos líneas de trabajo: la aplicación de inteligencia artificial en puestos clave de la operativa hotelera, con especial interés en ámbitos como "housekeeping" -limpieza y mantenimiento-, predicción de demanda de alimentos y bebidas, recursos humanos o análisis de reputación; y la captación, retención y valorización del talento, buscando iniciativas que ayuden a hacer más atractivo el sector y a reforzar las oportunidades de aprendizaje, evolución profesional y acceso al empleo en el ecosistema de Benidorm.

Experiencia europea al servicio de la futura Identidad Digital

Sicpa es una compañía tecnológica suiza fundada en 1927 y con presencia global, que cuenta con un equipo de más de 150 profesionales en España. Especializada en soluciones de confianza para gobiernos, instituciones y empresas, entre sus principales actividades destacan la protección de documentos de valor, la trazabilidad y autenticación de productos, y las soluciones de identidad digital.

En este último ámbito, la compañía desarrolla tecnologías de autenticación, credenciales verificables e intercambio seguro de información, alineadas con el futuro marco europeo de identidad digital. Como miembro del European Wallet Consortium (EWC), uno de los principales consorcios europeos responsables de desarrollar y validar los casos de uso de la futura EUDI Wallet, Sicpa aporta al proyecto experiencia práctica y conocimiento especializado en la implantación de soluciones de identidad digital interoperables a escala europea.

Panorámica de Benidorm desde la playa de Poniente / PILAR CORTÉS

“La Identidad Digital Europea no solo supone un avance tecnológico; también representa una nueva forma de generar confianza en las interacciones digitales. En Sicpa queremos aportar nuestra experiencia para que esta tecnología pueda validarse en un entorno real como Benidorm y demostrar cómo puede facilitar la relación entre ciudadanos, empresas y administraciones, sin renunciar a la seguridad ni al control sobre los datos”, señala Juan Carlos Ruiz, Responsable de Desarrollo de Negocio en Sicpa Spain.

Benidorm, referente en innovación y colaboración público-privada

La puesta en marcha de esta prueba de concepto coincide con un creciente interés en toda Europa por las posibilidades que ofrecerá la EUDI Wallet. En este contexto, Benidorm se posiciona como un entorno de referencia para testar soluciones innovadoras que permitan acercar esta tecnología a ciudadanos, empresas y destinos turísticos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de BeCiTi, continúa impulsando la colaboración entre empresas tecnológicas y el sector turístico para atraer y validar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad y la transformación digital del destino. La selección de Sicpa supone un nuevo paso en esta estrategia, acercando a Benidorm tecnologías con potencial para transformar la experiencia turística y optimizar procesos clave para el sector.