Cocituber se reconcilia con Benidorm: encuentra las hamburguesas y los bares que buscaba tras sus duras críticas

Cocituber parece haber empezado a reconciliarse con la gastronomía de Benidorm. Después de publicar hace unas tres semanas un vídeo muy crítico con la comida que se sirve en algunos establecimientos orientados al turismo, el creador de contenido ha regresado a la ciudad y ha compartido varias recomendaciones que ofrecen una imagen muy distinta.

Hamburguesas elaboradas con carne procedente de una ganadería premium, un establecimiento en el que asegura que “se come guay” y una visita a uno de los locales más clásicos de Benidorm forman parte de su nueva ruta. Un recorrido con el que empieza a encontrar aquel “otro Benidorm” gastronómico cuya existencia daba por segura, pero que todavía no había descubierto.

"Yo sigo diciendo que la mejor gastronomía no está en Benidorm, pero que sitios buenos hay. No recojo cable, vamos", puntualiza en su último vídeo.

“No vas a comer hamburguesas así en toda la zona”

Una de las paradas que más ha convencido al creador ha sido Fanneli’s Burgers, una hamburguesería que cuenta con varios establecimientos en Benidorm, localidad donde el influencer cuenta que ha recibido un insulto al ser reconocido, a raíz de su polémico vídeo.

“Mucha calidad, no vas a comer burgers así en toda la zona”, afirma Cocituber en el vídeo publicado sobre el negocio. También destaca que la carne procede de una ganadería premium y que es tratada en el obrador del propio establecimiento.

“Muy pro todo, no puedo decir mucho más”, resume después de probar su propuesta. La valoración supone un giro evidente respecto al contenido anterior, en el que cuestionaba la calidad de una parte de la oferta hostelera dirigida al visitante.

El creador también ha pasado por Baldo Benidorm, otro establecimiento de la ciudad que ha superado su examen. “En Baldo, en Benidorm, se come guay. Iré encontrando más sitios, seguro”, señala.

Una visita a la histórica Mejillonera

La ruta de Cocituber también le ha llevado a La Mejillonera, uno de los establecimientos clásicos del centro de Benidorm. El creador advierte de que conviene llegar pronto debido a la cantidad de clientes que suele concentrar.

“Un clásico, pero clásico de verdad. Vete muy pronto porque esto se llena”, explica. Su valoración, en este caso, es más desigual. Según relata, algunos de los mejillones que probó no estaban en buenas condiciones, mientras que otros le parecieron sabrosos gracias a la salsa.

“Había mejillones que no se podían comer y otros que, con la salsa, estaban muy ricos”, comenta antes de reconocer la enorme popularidad del establecimiento: “La famosa Mejillonera de Benidorm se pone hasta arriba”.

El vídeo que abrió el debate sobre Benidorm

Estas recomendaciones llegan después de que Cocituber publicara un vídeo en el que analizaba, con ironía y dureza, la imagen gastronómica y turística de Benidorm.

En aquella grabación aseguraba que en la ciudad podían encontrarse “las peores paellas precocinadas de España”, croquetas congeladas, playas saturadas y noches protagonizadas por turistas británicos cantando y bebiendo hasta altas horas.

El creador contraponía esa visión española con la de los miles de extranjeros que han decidido instalarse en la localidad. Mientras algunos ven una paella cuestionable, un desayuno excesivamente calórico o un karaoke, explicaba, numerosos residentes británicos encuentran “el sueño español”: sol, playa, terrazas, cerveza y una vida desarrollada en la calle.

“Nosotros pensamos que Benidorm es un parque temático para turistas y ellos creen que han encontrado un paraíso para jubilarse”, afirmaba.

“Estoy seguro de que existe otro Benidorm”

El vídeo incluía algunas críticas especialmente contundentes. Cocituber calificaba de manera despectiva el turismo asociado al exceso, la comida de escasa calidad y el descontrol nocturno. Sin embargo, terminaba su reflexión abriendo la puerta a una visión diferente.

“Estoy seguro de que existe otro Benidorm donde se come de maravilla. Yo aún no lo he descubierto”, decía antes de pedir ayuda a sus seguidores para encontrar restaurantes, bares y establecimientos que merecieran una visita.

Las recomendaciones parecen haber dado resultado. Sus últimas publicaciones muestran una búsqueda activa de negocios locales y una valoración mucho más positiva de la oferta gastronómica de la ciudad.

Del estereotipo turístico a los negocios locales

La nueva ruta de Cocituber refleja las dos caras que conviven en Benidorm. Por un lado, la restauración más orientada al turismo masivo, con menús internacionales, desayunos británicos, comida rápida y locales abiertos durante prácticamente todo el día. Por otro, una red de hamburgueserías, bares, restaurantes y establecimientos históricos que busca diferenciarse por el producto y la elaboración.

El propio creador reconoce que todavía tiene mucho por descubrir y promete continuar buscando establecimientos que puedan cambiar la percepción de quienes reducen la ciudad a sus tópicos.

La pregunta con la que cerraba su primer vídeo sigue abierta: ¿Benidorm está infravalorado o tiene la fama que se merece? Sus últimas publicaciones apuntan a que la respuesta dependerá, en buena medida, de dónde se decida comer.