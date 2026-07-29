Sucesos
Detenido en Benidorm un belga buscado por tráfico de drogas que circulaba con matrículas falsas
La Policía Local comprobó que las placas no correspondían con el vehículo, de matrícula española, y halló además otras holandesas
La Policía Local de Benidorm ha detenido a un hombre belga de 63 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención por un presunto delito de tráfico de drogas después de interceptarlo cuando circulaba con unas matrículas belgas que no correspondían al vehículo.
La actuación comenzó cuando los agentes comprobaron los datos del turismo y detectaron que las placas instaladas no coincidían con la matrícula real del vehículo, que era española. Ante esta circunstancia, dieron el alto al conductor para identificarlo.
Al verificar su identidad, los policías comprobaron que sobre el hombre constaban dos controles específicos activos, entre ellos una Orden Europea de Detención por tráfico de drogas, además de dos denuncias administrativas. En ese momento fue detenido.
Posteriormente, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron ocultas otras matrículas de los Países Bajos, además de las belgas que llevaba colocadas en el momento de la intervención.
La Policía Local de Benidorm ha destacado que la comprobación de las matrículas permitió descubrir la identidad del conductor y proceder a su arresto, además de localizar las otras placas ocultas en el interior del vehículo.
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