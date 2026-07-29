El DinoPark español da vida a un icono del Jurásico – DinoPark Algar presenta esta temporada un Stegosaurus robótico andante

Desde el inicio de la presente temporada, los visitantes del DinoPark Algar tienen la oportunidad de encontrarse con un dinosaurio robótico andante. Un Stegosaurus de apariencia realista, creado en colaboración entre DinoPark y la empresa tecnológica Machine Planet, se ha convertido en una de las grandes novedades del parque, situado cerca de Benidorm. La fusión de la tecnología punta y el mundo del Jurásico ofrece a los visitantes una experiencia completamente nueva, sin igual hasta la fecha.

Los creadores de Machine Planet presentan, tras años de intenso trabajo, una innovación tecnológica única: una fiel réplica robótica de una cría de estegosaurio. El resultado es una pieza interactiva de 1,8 metros de largo y 25 kilogramos de peso. Este pequeño robot cuenta con cabeza y cola móviles, emite efectos de sonido, dispone de su propio sistema de refrigeración y alimentación y puede desplazarse a una velocidad de hasta 12 km/h.

Al dinosaurio robótico lo acompaña un DinoRanger, un guía en vivo capacitado que une el mundo de la tecnología con el de la narración. Para los visitantes más pequeños encarna al cuidador y protector del dinosaurio; para los mayores es un divertido y educativo acompañante que da vida al robot y lo controla. Este elemento interactivo no solo representa una experiencia visual para los visitantes, sino también un fascinante recorrido educativo.

Stegosaurus: la historia que camina a tu lado

El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más conocidos. Con una longitud de hasta 9 metros y sus características placas dorsales, es un icono del mundo jurásico.

Ubicación de DinoPark Algar en Google Maps.

En el DinoPark Algar, los visitantes pueden verlo en movimiento e interactuar con él. El Stegosaurus robótico sale a pasear, si el tiempo lo permite, cada hora en punto durante el horario de apertura del DinoPark.