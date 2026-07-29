El escultor leonés José María Morla conquista el primer premio de la 43ª Mostra d’Artesania de Altea

La Plaza de la Iglesia de Altea ha acogido esta semana la entrega de premios de la 43ª Mostra d’Artesania, una cita ya consolidada como uno de los grandes referentes del verano alteano y uno de los mercados de artesanía artística con mayor trayectoria del país. Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea, la muestra reúne durante más de dos meses a una cuidada selección de artesanos y artesanas de distintas disciplinas que exhiben y comercializan piezas elaboradas íntegramente mediante procesos artesanales.

El jurado, presidido por la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha valorado las piezas presentadas por los artesanos participantes atendiendo a criterios como “la calidad artística, la originalidad de las propuestas y el proceso de elaboración manual de cada obra”.

Tras la deliberación, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el escultor leonés José María Morla. El segundo premio, con una dotación de 500 euros, ha sido concedido a las hermanas Carla y Vera Mataix, de Altea, mientras que Loli Puértolas, de Zaragoza, ha obtenido el tercer premio, que le permitirá participar directamente en la próxima edición de la Mostra “sin necesidad de superar el proceso previo de selección”, según ha señalado este miércoles la concejala de Cultura Pepa Victoria Pérez.

José María Morla, el escultor que convierte la literatura en bronce

El ganador de esta edición desarrolla una propuesta artística muy personal basada en la escultura figurativa en pequeño formato. Desde su taller de Valdefresno (León), José María Morla crea piezas de bronce inspiradas en la literatura clásica y de aventuras, dando forma a personajes universales como Don Quijote, Don Juan Tenorio, Mowgli, el capitán Ahab, Long John Silver o los protagonistas de Los miserables.

Su obra nace de la unión de dos pasiones: la escultura y la literatura. Cada una de sus creaciones está realizada íntegramente a mano, es numerada y certificada, y busca trasladar al bronce la personalidad, los gestos y la fuerza narrativa de los personajes que han marcado generaciones de lectores. Además de figuras literarias, el artista desarrolla colecciones de esculturas decorativas y originales sujetalibros, siempre con el bronce como material protagonista.

Pieza ganadora de la 43ª Mostra d´Artesania d´Altea, obra del leonés José María Morla / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Un reconocimiento al trabajo bien hecho

Durante la entrega de premios, celebrada el lunes en la propia Plaza de la Iglesia, la concejala de Cultura felicitó a los galardonados y puso en valor la trayectoria de la Mostra afirmando que “la Mostra d’Artesania de Altea es una de las más antiguas que existen y este año celebra su 43ª edición. Es una muestra que cuida especialmente el proceso de elaboración de cada pieza y donde los visitantes pueden encontrar trabajos de una calidad extraordinaria”, destacó Pepa Victoria Pérez.

La edil animó tanto a vecinos como a visitantes a recorrer los diferentes puestos instalados en el casco histórico y conocer de primera mano “el trabajo de los artesanos participantes, contribuyendo así a preservar los oficios tradicionales y la creación artística hecha a mano”. Al respecto, Pepa Victoria Pérez ha aseverado hoy que la muestra “constituye, además, uno de los principales atractivos del casco antiguo durante la temporada estival, complementando la oferta cultural y turística del municipio y dinamizando la actividad comercial de uno de los enclaves más emblemáticos de Altea”.

Hasta el 6 de septiembre en la Plaza de la Iglesia

La Mostra d’Artesania permanecerá abierta hasta el próximo 6 de septiembre, con horario diario de 19:30 a 00:30 horas. Durante más de un mes, residentes y turistas podrán descubrir piezas únicas de disciplinas como la cerámica, el cuero, la joyería artística, la madera, el vidrio, el textil o la escultura, convirtiendo el entorno de la Plaza de la Iglesia en un gran escaparate del trabajo artesanal.

Más de cuatro décadas de artesanía con sello propio

La Mostra d’Artesania de Altea nació en 1983 impulsada por el colectivo de artesanos asentados en el casco histórico y, desde entonces, se ha convertido en una de las citas estivales más emblemáticas del municipio. A lo largo de sus 43 ediciones, el certamen ha mantenido una filosofía muy definida: priorizar la artesanía artística y de creación, realizada con un elevado grado de transformación manual de las materias primas y sometida a un exigente proceso de selección. Asi, las bases excluyen expresamente producciones seriadas y determinadas modalidades comerciales, con el objetivo de preservar la autenticidad y la calidad de las obras expuestas.

Ese compromiso con la autenticidad y la calidad ha consolidado a la Mostra como uno de los mercados artesanales más prestigiosos del panorama nacional, atrayendo cada verano a miles de visitantes y a creadores procedentes de diferentes puntos de España. Más allá de su dimensión comercial, el certamen se ha convertido en una seña de identidad cultural de Altea y en un espacio de encuentro entre los artesanos y el público, donde cada pieza expuesta refleja el valor del trabajo manual, la creatividad y la transmisión de los oficios tradicionales.