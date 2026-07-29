La Justicia avala la actuación de emergencia del Ayuntamiento de Altea para garantizar el agua en Altea Hills y la Sierra Bèrnia

El Ayuntamiento de Altea ha obtenido un nuevo respaldo judicial en el largo conflicto que mantiene con la antigua concesionaria del suministro de agua en las urbanizaciones de la Sierra de Altea, Aguas Potables de Bernia (APOBERSA). La Sentencia 314/2026 del Tribunal de Instancia de Alicante emitida este pasado lunes respalda la actuación municipal en una situación de riesgo al considerar “plenamente ajustadas a derecho” las medidas de emergencia adoptadas por el Consistorio en septiembre de 2024 para garantizar el abastecimiento de agua potable en Altea Hills y otras urbanizaciones de la zona, al entender que existía un riesgo real de desabastecimiento que hacía imprescindible una intervención inmediata.

APOBERSA presentó el 13 de noviembre de 2024 ante el Juzgado Recurso Contencioso-Administrativo un recurso de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local el 13 de septiembre de ese año y del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 19 de septiembre de 2024, mediante los que se declaró la emergencia para ejecutar cinco actuaciones estratégicas en La Mallà-Altea Hills, Mascarat, Sierra Altea II, Urlisa III y Finca Alhama, con una inversión estimada de cerca de 3,74 millones de euros.

Según recoge la sentencia, concurrían “circunstancias excepcionales derivadas de la sequía, el incremento imprevisto del consumo de agua y el descenso del nivel del pozo Bunnik, factores que comprometían seriamente el suministro a cientos de viviendas”. Asimismo, el tribunal asevera que la tramitación de emergencia era “el único procedimiento que permitía actuar con la rapidez necesaria para proteger un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua potable”.

Rechazados todos los argumentos de APOBERSA

Por otro lado, la sentencia desestima uno por uno los argumentos planteados por Aguas Potables de Bernia en su recurso presentado contra el Ayuntamiento de Altea, TYOSA Obras Públicas, SL, Aguas de Valencia, SA y la UTE Aguas de Altea, y considera acreditado que la declaración de emergencia “estuvo suficientemente motivada”.

Asimismo, avala que las actuaciones ejecutadas fueron exclusivamente “las necesarias para garantizar el suministro” y considera “correcta” la elección de la UTE Aigües d'Altea para realizarlas, “al ser la concesionaria municipal responsable del servicio y disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para intervenir de forma inmediata”.

El fallo también rechaza que existiera “desviación de poder por parte del Ayuntamiento” y concluye que la única finalidad de la actuación municipal fue “proteger el interés general evitando la interrupción del suministro de agua”. Además, la resolución “impone las costas del procedimiento a APOBERSA”.

Alcalde Diego Zaragozí: “Nuestra obligación era proteger a la ciudadanía”

Tras conocerse el contenido de la sentencia, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha mostrado este miércoles su satisfacción por una resolución que, según ha señalado, “confirma que el Ayuntamiento actuó como debía hacerlo: con responsabilidad, con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos y pensando únicamente en proteger un servicio esencial para nuestros vecinos y vecinas”.

El primer edil ha recordado que el equipo de gobierno tomó decisiones complejas “porque la situación así lo exigía” y ha destacado que ahora la Justicia confirma que aquellas actuaciones fueron “plenamente legales, proporcionadas y necesarias”.

Para Zaragozí, la resolución “demuestra que la prioridad del Ayuntamiento siempre ha sido garantizar el interés general y asegurar el abastecimiento de agua por encima de cualquier otro interés”.

Un conflicto que se remonta a más de una década

La sentencia supone un nuevo capítulo favorable para el Ayuntamiento dentro de un conflicto que se arrastra desde hace años y cuyo origen se sitúa en la gestión del abastecimiento de agua en las urbanizaciones del Plan Parcial El Áramo, desarrolladas a partir de los años setenta bajo el impulso del promotor Luis Campomanes.

Durante décadas, APOBERSA gestionó el suministro de agua potable y el alcantarillado de las urbanizaciones de La Mallà, El Mascarat y, posteriormente, Altea Hills mediante una red privada alimentada por pozos propios. Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que desde hace años existían importantes deficiencias en la prestación del servicio, situación que motivó un largo proceso administrativo y judicial para recuperar su gestión.

El actual equipo de gobierno ha recordado en diversas ocasiones que los primeros expedientes municipales para integrar estas redes en el servicio público comenzaron en 2014 y que, tras acceder al gobierno local en 2015, se encontraron con numerosos informes sanitarios que alertaban de graves carencias en el mantenimiento de las instalaciones.

Entre ellas figuraban la ausencia de programas de autocontrol sanitario, planes de limpieza y desinfección, registros de incidencias o mantenimiento adecuado de depósitos y conducciones. Y también existían reiteradas declaraciones de no potabilidad del agua y numerosas quejas vecinales por cortes de suministro y deficiencias en el servicio.

La intervención municipal comenzó en 2019

La situación llevó al Ayuntamiento a adoptar una de las decisiones más importantes de este proceso. En agosto de 2019 el Consistorio acordó asumir directamente la prestación del servicio e iniciar la integración de estas urbanizaciones en la concesión municipal de agua.

Aquella decisión estuvo motivada, según defendió el Ayuntamiento, por el grave estado de la red hidráulica, que presentaba un rendimiento cercano únicamente al 40 %, lo que suponía pérdidas aproximadas del 60 % del agua distribuida. Además de la sobreexplotación de los acuíferos, la infraestructura sufría constantes averías, problemas de presión y episodios de salinidad.

Urbanizacion Altea Hills_Poligono La Malla-Mascarat / Google Earth

Las primeras inversiones redujeron fugas millonarias

Tras asumir provisionalmente la gestión, Aigües d'Altea inició una profunda revisión de toda la red. En apenas seis meses, durante 2021, la concesionaria municipal realizó 159 actuaciones de reparación de fugas y eliminación de obstrucciones provocadas por depósitos de cal.

También implantó un sistema de telemando y telecontrol, sectorizó la red mediante nuevos contadores, modernizó instalaciones electromecánicas y reforzó el control sanitario del agua. Gracias a estas actuaciones se evitó la pérdida de casi 145 millones de litros de agua, una cifra que el Ayuntamiento calificó entonces de histórica y que puso de manifiesto el deterioro que presentaban las infraestructuras heredadas.

A estas actuaciones se sumó posteriormente la renovación integral de los contadores de abonados mediante dispositivos inteligentes capaces de detectar fugas en tiempo real.

La integración definitiva llegó en 2023

El proceso culminó administrativamente en marzo de 2023, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la integración definitiva del abastecimiento y alcantarillado de La Mallà y El Mascarat dentro del servicio municipal gestionado por Aigües d'Altea.

Con aquella decisión quedó definitivamente excluida APOBERSA como concesionaria de estos servicios, culminando un procedimiento iniciado varios años antes y que el Ayuntamiento consideró imprescindible para garantizar un abastecimiento moderno, seguro y plenamente integrado en la red municipal.

Otro respaldo judicial evitó una indemnización de diez millones

La resolución conocida ahora se suma a otro importante pronunciamiento judicial favorable al Ayuntamiento.

En mayo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana revocó una sentencia anterior y rechazó la reclamación de más de 10 millones de euros presentada por APOBERSA tras la rescisión de la concesión acordada por el pleno municipal en marzo de 2020.

El alto tribunal entendió que la empresa no tenía derecho a la indemnización solicitada, limitando cualquier compensación al valor residual de unos contadores cifrado en aproximadamente 15.000 euros.

Aquella sentencia también dio relevancia al acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, en febrero de 2023, otorgó al Ayuntamiento el aprovechamiento de las aguas subterráneas utilizadas para abastecer estas urbanizaciones, sustituyendo la inscripción que hasta entonces figuraba a nombre de APOBERSA.

Un nuevo respaldo a la gestión municipal

Con esta nueva sentencia de 2026, el Ayuntamiento considera reforzada la legalidad de todas las actuaciones emprendidas durante los últimos años para recuperar el control del abastecimiento de agua en las urbanizaciones de la Sierra de Altea.

El fallo judicial avala no solo la decisión de actuar por la vía de emergencia en septiembre de 2024, sino también “el criterio mantenido por el Consistorio de que garantizar el suministro de agua potable constituye una obligación irrenunciable de la administración cuando existe un riesgo real para la población”, ha aseverado el alcalde.

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Por último, Diego Zaragozí ha manifestado que la resolución supone, además, “un nuevo respaldo judicial a una estrategia iniciada hace más de una década para integrar definitivamente estas urbanizaciones en el servicio municipal y cerrar uno de los conflictos administrativos y judiciales más prolongados relacionados con la gestión del agua en Altea”.