El PSOE de Benidorm carga contra Sanidad por el cierre de los centro de salud por las tardes en verano

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado el cierre por las tardes de todos los centros de salud de la ciudad durante el periodo estival, una situación generalizada en agosto y septiembre en toda la provincia para que la Generalitat pueda hacer frente a las vacaciones de verano del personal sanitario.

La concejala socialista Laura Rubio ha lamentado esta medida en una época en la que Benidorm multiplica hasta por cinco su población debido a la llegada masiva de turistas y visitantes.

Rubio ha señalado que este recorte de horarios en la atención primaria genera una "inadmisible sobrecarga de trabajo para el personal sanitario" de los centros y supone "un grave problema y un perjuicio directo para los vecinos y usuarios", especialmente para aquellos que por motivos laborales u obligaciones diarias no pueden acudir a sus citas en horario de mañana.

Cambio de criterio

Ante este panorama, la edil socialista ha planteado a la Conselleria de Sanidad que "cambie de criterio de manera urgente" y habilite la apertura por las tardes de, al menos, alguno de los centros de salud del municipio durante los meses de agosto y septiembre.

"Entendemos perfectamente las dificultades de la administración para sustituir a los profesionales médicos en periodo vacacional ante la escasez de plantillas, pero la Generalitat tiene que hacer un esfuerzo organizativo y presupuestario. Benidorm, como capital turística, no puede quedar desasistida ni recortar servicios básicos en el momento de mayor presión asistencial del año", ha aseverado Rubio.

Tomás Ortuño y Els Tolls

Asimismo, la concejala socialista ha aprovechado para volver a reclamar con firmeza la puesta en funcionamiento del servicio de urgencias de 24 horas en el centro de salud de Tomás Ortuño, una reivindicación histórica del centro urbano para descongestionar la atención primaria y ofrecer una respuesta sanitaria rápida a residentes y visitantes. “No tiene sentido que vecinos que viven en la misma calle en la que se encuentra ubicado el centro de salud de Tomás Ortuño se tengan que desplazar hasta el Rincón de Loix, cuando su consultorio cierra las puertas, para ser atendidos por una urgencia”

Por último, Laura Rubio ha vuelto a exigir a la Conselleria de Sanidad la construcción e impulso definitivo del centro de salud en el barrio de Els Tolls, una infraestructura dotacional imprescindible y que el propio PP recuperó para prometerlo en la última campaña electoral.

"Reclamamos al Consell que escuche las necesidades de Benidorm, y al alcalde que actúe como tal priorizando la salud frente al partidismo político exigiendo a Conselleria todas estas cuestiones", ha concluido la edil socialista.