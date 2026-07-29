Fiestas
La Vila Joiosa se rinde a Santa Marta
La imagen de la virgen recorre las calles del casco antiguo en el cierre de unos brillantes Moros y Cristianos
La Vila Joiosa cierra unas brillantes Fiestas de Moros y Cristianos con un sentido homenaje a su patrona Santa Marta. La procesión en su honor ha servido en la tarde de este miércoles para poner el colofón a los días grandes.
Así, La Vila Joiosa ha rememorado la intervención de Santa Marta el 29 de julio de 1538, cuando evitó que triunfara la invasión morisca de la villa.
Cientos de personas han acompañado a la patrona del municipio en la solemne procesión por las calles más céntricas tras unas intensas jornadas que culminan con este acto. Vecinos y festeros han mostrado su devoción por la imagen en la procesión por el centro histórico, acompañada por miembros de las Fiestas de Moros y Cristianos, autoridades festeras, civiles y religiosas.
Un castillo de fuegos artificiales está previsto que ponga el cierre a la jornada a las 0:30 horas. Eso sí, pese a cerrarse los días grandes, todavía quedan algunos actos para disfrutar de los festejos. Y es que el jueves a las 13:00 horas tendrá lugar el Concurso de Paellas y el viernes a las 20:00 horas el Desfile Infantil de Carrozas.
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