Baldo Benidorm: el brunch más viral de Benidorm

Baldo Benidorm es el lugar perfecto para disfrutar de un brunch completo a pocos pasos de la Playa de Levante. Con un ambiente mediterráneo, acogedor y relajado, es el sitio ideal para comenzar el día con una propuesta variada, elaborada con ingredientes de calidad y pensada para compartir en pareja, con amigos o en familia.

Su gran protagonista es la Tabla Baldo, un brunch para dos personas que combina opciones dulces y saladas en una presentación cuidada y generosa. La experiencia incluye dos bebidas calientes, además de dos zumos naturales. En la tabla encontrarás una selección de productos como huevos revueltos, jamón iberico, salmón ahumado, yogur con fruta y granola, tostadas, croissants, pancakes y otras especialidades que convierten cada brunch en un momento para disfrutar sin prisas.

La carta también ofrece una amplia variedad de opciones individuales para todos los gustos. Podrás elegir entre esponjosas tortitas con diferentes toppings, tostadas gourmet, bagels, croissants rellenos, bowls de yogur, café de especialidad y otras propuestas dulces y saladas preparadas al momento.

Gracias a su ubicación privilegiada, muy cerca del mar, Baldo Benidorm es el lugar ideal para hacer una pausa después de un paseo por la playa o para reunirse con amigos durante el fin de semana. Su terraza, el trato cercano de su equipo y la calidad de sus platos hacen que cada visita sea una experiencia diferente.

Si buscas un brunch en Benidorm que combine sabor, calidad y un ambiente único, Baldo Benidorm es una apuesta segura. Tanto si prefieres un desayuno ligero como un brunch completo para compartir, encontrarás una propuesta pensada para disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea en un entorno inmejorable, lo cual lo convierte en unos de los mejores restaurantes de Benidorm, como indica su puntuación.

Ubicación

Mapa de la ubicación del Restaurante Baldo Restaurant & Cocktail Bar en Benidorm.

Pje. Tugar, 2, 03501 Benidorm

605779119

Horario:

Martes – Domingo 10:00 – 00:00

Servicio de cocina continua