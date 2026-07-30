Benidorm destinará más de 2 millones a una nueva campaña de bonos consumo

El Ayuntamiento de Benidorm pondrá en marcha el próximo mes de diciembre una nueva edición de la campaña de bonos consumo "Benidorm Te Da Más", que volverá a tener carácter universal y beneficiará a cerca de 75.000 vecinos empadronados mayores de 18 años.

El alcalde, Toni Pérez, ha anunciado este jueves que la séptima edición del programa, en marcha desde 2020, se desarrollará entre el 15 y el 31 de diciembre, coincidiendo con la campaña navideña, con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local.

El Consistorio destinará más de dos millones de euros a esta iniciativa, de los que 807.244 euros procederán de la Diputación de Alicante. Con esta inversión, el Ayuntamiento prevé que la campaña genere un impacto económico superior a los cuatro millones de euros en el tejido comercial de la ciudad, manteniendo el efecto multiplicador de ediciones anteriores.

"Sabemos que es un programa que tiene un impacto muy satisfactorio en las familias y, sobre todo, en nuestro tejido económico y empresarial, por eso seguimos apostando por él", ha señalado el alcalde.

Tres bonos de 10 euros

La campaña mantendrá el mismo funcionamiento de años anteriores. Cada vecino mayor de edad empadronado en Benidorm antes del 31 de diciembre podrá descargar, a través de una aplicación móvil, hasta tres bonos de diez euros cada uno. Estos podrán canjearse en los establecimientos adheridos para compras cuyo importe sea, al menos, el doble del valor del bono.

Pérez ha destacado que el sistema evita las colas, que los bonos se agoten antes de tiempo y que los ciudadanos tengan que adelantar dinero para obtenerlos. "Lo que diferencia nuestra campaña de la de otros municipios es su carácter universal", ha subrayado. La previsión es que la campaña alcance este año a 74.573 posibles beneficiarios, frente a los 70.929 de la edición de 2025, lo que supone cerca de 4.000 vecinos más.

El alcalde ha atribuido este incremento al crecimiento de la población empadronada en Benidorm, que relaciona con la calidad de vida y los servicios de la ciudad, así como con la evolución positiva del mercado laboral. En este sentido, ha defendido que el bono consumo constituye "una de las mejores políticas sociales", al favorecer tanto a las familias como al comercio local.

Séptima edición

Toni Pérez ha recordado que el programa nació durante la pandemia de coronavirus. La primera edición, en las Navidades de 2020, consistió en tarjetas de ayuda destinadas a 3.000 familias. Un año después evolucionó al actual modelo de bono consumo universal, que este año alcanzará su séptima edición.

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Tras el reparto de fondos aprobado por la Diputación, el Ayuntamiento iniciará ahora los trámites para adherirse al programa provincial y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para desarrollar la campaña de diciembre.