Benidorm prorroga por octavo año el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras a la espera de cerrar la nueva adjudicación

Benidorm prorroga un año más de forma forzosa el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Una concesión caducada desde el 31 de diciembre de 2018, y que está a la espera que se complete la adjudicación del nuevo contrato.

El pleno ha dado luz verde a la continuidad del servicio por parte de la mercantil FCC Medio Ambiente para el ejercicio 2026 así como los costes definitivos del servicio para este mismo ejercicio, una vez que se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal.

Así, tal y como recoge la propuesta del concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, el Ayuntamiento abonará durante este ejercicio 16,1 millones de euros a la mercantil concesionaria por la prestación de este servicio, cuya nueva adjudicación se encuentra actualmente en fase de informe técnico y valoración de las propuestas de las mercantiles que han optado al nuevo concurso. Así, cuando estén los informes y haya propuesta por parte de la mesa de contratación se procederá a adjudicar la millonaria contrata.

La licitación del servicio se encuentra en proceso de valoración de ofertas. Es un proceso muy complejo y tiene que ser muy garantista Aida García Mayor — Concejal de Hacienda y Contratación de Benidorm

La concejal de Hacienda y Contratación, Aida García Mayor, ha explicado que esta propuesta, está informada favorablemente por todos los técnicos que tienen que ver con el expediente, cuenta con la consignación presupuestaria necesaria y cumple estrictamente con la normativa de control interno y de contratación pública. La misma ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y del concejal de Vox y en contra del grupo socialista.

El PSOE teme un "estacazo"

Por su parte desde el PSOE han cargado contra la gestión del equipo de gobierno popular en esta tema, denunciando "acumula cuatro años sin liquidar el coste real del servicio de limpieza viaria y basura, y que "Toni Pérez podría estar retrasando la adjudicación del nuevo contrato para ocultar un nuevo 'estacazo' en el recibo de la basura antes de elecciones".

El alcalde en un momento del pleno / INFORMACIÓN

Los socialistas han calificado de "desastrosa" la gestión económica del gobierno de Toni Pérez al frente de los servicios públicos esenciales. En el pleno el concejal socialista Antonio Charco "ha denunciado que el departamento de Intervención ha emitido un informe demoledor en el que deja constancia de que el Ayuntamiento no ha aprobado las liquidaciones del coste real del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025", según ha explicado en un comunicado. Una situación que ha provocado un nuevo choque entre el PSOE y PP en el pleno.

El PSOE denuncia que la demora podría deberse a que el ejecutivo municipal quiere evitar un "estacazo" en la tasa de la basura para 2027, al ser año electoral

Charco ha criticado que el equipo de gobierno apruebe con su mayoría absoluta la continuidad de este servicio por más de 16,3 millones de euros para 2026 mientras "mantiene totalmente sin regularizar los precios definitivos y costes reales de cuatro años completos de prestación". “¿Cómo es posible que el equipo de gobierno gaste decenas de millones de euros sin tener cerrada la contabilidad de los últimos cuatro años? No es un simple detalle técnico, es una irregularidad gravísima en la gestión de los recursos de todos los benidormenses”, ha aseverado el edil.

Durante su intervención, Charco ha censurado la "absoluta falta de planificación del ejecutivo local, que mantiene el contrato en situación de continuidad desde que expiró el 31 de diciembre de 2018. Esta parálisis ha generado que el coste anual acumulado del servicio se haya disparado un 47,4 %, pasando de los 11 millones de euros en 2020 a más de 16,3 millones en la propuesta actual. A ello se suma el recorte, forzado por Intervención, de más de 1,4 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 17,7 millones presentado por la empresa", ha apuntado el PSOE.

Sobrecoste

“Si la Intervención municipal no llega a frenar el expediente, el gobierno de Toni Pérez habría colado un sobrecoste de 1,4 millones de euros. El control financiero del Ayuntamiento ha vuelto a salvar a los ciudadanos de los desmanes del PP”, ha subrayado Charco.

Da que pensar que puedan estar retrasando la adjudicación porque saben que el nuevo pliego conllevará un nuevo estacazo al bolsillo de los vecinos en el recibo de la basura y no quieren asumir ese coste electoral antes de pasar por las urnas Antonio Charco — Concejal del PSOE de Benidorm

El concejal socialista ha deslizado además "los posibles motivos que esconden la interminable demora en la adjudicación del nuevo contrato". Para Charco, el equipo de gobierno "podría estar estirando deliberadamente los plazos para evitar tener que adaptar la ordenanza fiscal y pasar al cobro la subida de la tasa de basura antes de las próximas elecciones". “Da que pensar que puedan estar retrasando la adjudicación porque saben que el nuevo pliego conllevará un nuevo estacazo al bolsillo de los vecinos en el recibo de la basura y no quieren asumir ese coste electoral antes de pasar por las urnas”, ha afirmado.

Para finalizar, Antonio Charco ha exigido al Gobierno local un" compromiso firme y fechas concretas para aprobar de inmediato las liquidaciones pendientes de 2022 a 2025 y fiscalizar de forma transparente el gasto público". “Benidorm no puede seguir regida por la desidia, la opacidad y los parches continuos en un servicio tan vital como la limpieza de nuestras calles”, ha concluido.

Réplica

Por su parte la concejal de Hacienda y Contratación ha respondido que este contrato que "mantiene limpia la ciudad", que está todo en regla y con los informes pertinentes, y que desde el PSOE "hablan de prórrogas desde 2019 como si no hubiéramos hecho nada", recordando que hubo un intento de licitación que el PSOE "boicoteó" recurriéndolo al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y ha aclarado que si entonces que hubiera aprobado, ahora no se pagaría menos, destacando que la continuidad de la concesión está avalada por los tribunales, y con números "reales".

Y ha insistido en que el nuevo contrato no está parado, sino que "se encuentra en proceso de valoración de ofertas", y "es un proceso muy complejo y tiene que ser muy garantista".

Facturas

Del mismo modo el pleno ha dado luz verde con el voto favorable de PP y Vox y con el voto en contra del PSOE a la aprobación de facturas de competencia plenaria, por valor de 3.006.315,77 euros, correspondientes a los servicios de limpieza de dependencias municipales; recogida de residuos sólidos urbanos; y mantenimiento de la red semafórica y el alumbrado urbano.

La concejal de Hacienda ha explicado que se trata de facturas en las que se ha omitido la función interventora al estar prestándose con contratos vencidos y que están en proceso de adjudicación, pero ha insistido nuevamente en que “todas las facturas cuentan con todos los informes técnicos favorables” y que los mismos avalan que “los servicios se han realizado, los precios se ajustan a mercado y su prestación era imprescindible para el buen funcionamiento de la ciudad y la prestación de servicios esenciales”. Hay dos servicios que están en proceso de contratación, como es el de la limpieza viaria y recogida de RSU así como el de limpieza de dependencias municipales.

El albergue de la Séquia Mare de Benidorm. / INFORMACIÓN

Y por su parte el alcalde ha cargado contra el PSOE tras dejar caer Charco de nuevo, durante este punto, que puede que se esté retrasando la adjudicación de forma deliberada de la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de residuos para evitar que la subida de la tasa que llevará aparejada sea en 2027, protagonizando Pérez un duro choque con Charco y con la portavoz socialista Cristina Escoda.

Pliegos para el parque de la Séquia Mare

El pleno también ha aprobado este jueves el expediente de contratación con los pliegos de condiciones del albergue, zona de acampada y bar del Parque de la Séquia Mare por diez años.

La medida ha salido adelante con el voto favorable de los grupos municipales del PP y de Vox y la abstención del grupo socialista, mediante procedimiento abierto armonizado para la concesión. La edil de Contratación ha indicado que el objetivo es “crear un centro de referencia para niños y jóvenes” en el que se pretende que se desarrollen “actividades lúdicas y educativas procurando una estancia completa, que incluya la pernoctación y la alimentación de sus visitantes”.

García Mayor ha motivado que la concesión obedece a varias causas como la carencia del Ayuntamiento de personal especializado en esta explotación, en labores de hostelería y restauración.

Así, "el concesionario asume el riesgo operacional y por eso se exige una empresa con experiencia contrastada en actividades juveniles” ha señalado la concejal, que ha justificado la decisión de que el concesionario no tenga que abonar ningún canon municipal “porque la prioridad política es asegurar el éxito de la actividad”, pero ha asegurado que “el Ayuntamiento no pierde el control y tiene plenas facultades para vigilar la higiene, el mantenimiento y el cumplimiento de todas las condiciones exigidas”.

El contrato de gestión del albergue, zona de acampada y bar será por 10 años

Así mismo, ha incidido en que es “fundamental” la unidad de gestión “para conseguir un control y prevención en la prestación de un servicio que va dirigido a niños y jóvenes” y ha añadido que con esta contratación la finalidad es “poner en funcionamiento un servicio que no existe, que el albergue funcione durante todo el año y que genere empleo y actividad económica”.

El plazo de duración del contrato será de diez años, al tener que amortizar las inversiones a largo plazo y al tiempo necesario que se necesita para viabilizar la actividad al iniciarse desde cero. Así, según figura en los pliegos de prescripciones técnicas que ha aprobado el pleno, los criterios técnicos cuya valoración depende de un juicio de valor serán puntuados con un máximo de 90 puntos, mientras que los criterios matemáticos -la oferta económica presentada- lo será con un máximo de diez puntos.

De esta forma los criterios técnicos valorarán aspectos como el modelo de gestión integral del centro, el proyecto de gestión del albergue, el de la zona de acampada, el proyecto de restauración, cafetería y terraza, la gestión del módulo de cocina exterior y servicios complementarios, la gestión de la lavandería y servicios al usuario, el proyecto educativo del aula de interpretación de la Séquia Mare, el programa de actividades socioculturales y eventos, la organización del personal, horarios y cobertura del servicio, las herramientas de gestión, digitalización y control operativo y el plan de calidad, seguridad, sostenibilidad y mejora continua.

Planes de emergencias

El pleno ha aprobado definitivamente en su sesión de este jueves, con unanimidad de todos los grupos, el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAM IF), así como la actualización y revisión del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Benidorm (PTM). Ambos han salido adelante por unanimidad.

El primero de estos planes, el PAM IF, incorpora observaciones y recomendaciones de carácter técnico formuladas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta frente a Emergencias.

Así, las modificaciones realizadas consisten fundamentalmente en la actualización y homogeneización de la información contenida en el plan, la ampliación y concreción de determinados procedimientos operativos, la revisión del catálogo de medios y recursos, la actualización de la cartografía y la incorporación de información complementaria que incrementa la eficacia del instrumento de planificación. Las modificaciones, no obstante, no alteran la naturaleza, finalidad, estructura esencial ni el contenido sustancial del plan que fue aprobado inicialmente, ni afectan a su objeto, ámbito e aplicación o régimen de actuación.

Otro momento del pleno / INFORMACIÓN

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha señalado que Benidorm “tiene un gran patrimonio que hay que proteger y esa realidad exige disponer de un plan actualizado y adaptado a la realidad del municipio”. El plan no ha recibido ninguna alegación “lo que demuestra el rigor técnico del mismo”, según ha afirmado el edil, que ha remarcado que con la aprobación del mismo “damos un paso más para que Benidorm sea una ciudad más segura y comprometida con la protección del patrimonio natural”.

También por unanimidad se ha aprobado el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias que, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, es “un paso importante para reforzar la seguridad de Benidorm, ya que crecemos en materia de seguridad y prevención”. Carrobles ha recalcado que se trata de “una herramienta para ofrecer una respuesta rápida ante cualquier emergencia”. En ese sentido ha precisado que la actualización realizada “incorpora mejoras técnicas y se adapta a la normativa más reciente”. “Las emergencias evolucionan y las administraciones debemos estar preparadas. Con este plan reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la planificación y la seguridad de todos” ha finalizado.

Del mismo modo el pleno también ha aprobado, con 16 votos a favor del gobierno local y la abstención de los nueve ediles de la oposición, el abono de facturas por valor de 110.902 euros. La edil Aida García Mayor ha explicado que, en este caso, son facturas que cuentan con el visto bueno de los respectivos departamentos y de la Intervención municipal y corresponden a facturas por servicios prestados en anteriores ejercicios y que se han presentado fuera del ejercicio corriente, a la vez que ha manifestado que su abono a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial es el procedimiento que la ley prevé para estos casos.

Movilidad

En materia de Movilidad, el pleno ha sacado adelante por unanimidad de todos los grupos la modificación parcial del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 29 de junio de 2026, relativo a la aprobación de las tarifas urbanas del servicio público de autotaxi de Benidorm, para hacer posible que dicho acuerdo pueda aplicarse en su totalidad. El concejal Francis Muñoz ha explicado que, tras la aprobación plenaria el pasado junio, el operador de los taxímetros alertó de distintas limitaciones técnicas de los mismos que impedían aplicar una de las tarifas, la número 5, tal y como se había aprobado.

“Los usuarios van a pagar exactamente lo mismo que aprobó el pleno hace un mes, no cambia ni un solo importe, pero modificamos la forma técnica en la que se calcula para que el taxímetro pueda aplicarla y sea compatible con la normativa metodológica estatal, sin retrasar la entrada en vigor de las tarifas ya aprobadas ni perjudicar al sector del taxi”, ha agregado el edil.

El último punto del orden del día ha sido una dación de cuenta sobre una diligencia judicial en relación a los acuerdos relacionados con la sentencia de los terrenos de la Serra Gelada.