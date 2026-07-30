Castell de l’Olla, 40 años iluminando el Mediterráneo

La playa de L’Olla volverá a convertirse en el gran escenario natural de uno de los espectáculos pirotécnicos más singulares, reconocidos y esperados de todo el Mediterráneo. La cita será el próximo sábado 8 de agosto, cuando la bahía de Altea se prepare para acoger una edición especialmente significativa del Castell de l’Olla, marcada este año por su carácter conmemorativo. A las 23:59 horas, el cielo nocturno y la superficie del mar se fundirán en una coreografía de luz, sonido y color que servirá para celebrar cuatro décadas de historia de un evento estrechamente ligado a la identidad cultural y emocional de la Villa Blanca.

Cada mes de agosto, coincidiendo con el sábado más próximo a la festividad de Sant Llorenç, la costa alteana reúne a miles de personas llegadas desde distintos puntos del territorio y también del extranjero. Vecinos, turistas y aficionados a la pirotecnia ocupan desde horas antes los miradores, playas y enclaves del litoral para presenciar un espectáculo que ha ido ganando prestigio con el paso del tiempo. El Castell de l’Olla ha dejado de ser únicamente una cita festiva para consolidarse como una expresión artística de gran formato, en la que la tradición, la innovación técnica y la emoción compartida se entrelazan, contribuyendo además a reforzar la proyección exterior de Altea como referente cultural y turístico.

El espectáculo comenzará a las 23:59 horas del sábado 8 de agosto. / David Revenga

El espectáculo nació en 1987 y evolucionó desde los disparos en la orilla hasta las actuales plataformas flotantes

La historia del Castell comenzó en 1987, cuando la Comisión de Fiestas de Sant Llorenç decidió organizar un castillo de fuegos artificiales diferente a los habituales. Aquel primer disparo, mucho más modesto que los actuales, se convirtió en el origen de una cita que ha crecido de manera constante hasta consolidarse como uno de los grandes acontecimientos del verano en la Comunitat Valenciana.

El presidente de la Cofradía del Castell de l’Olla, José Pérez Gorgoll, conocido como «Picarraco», ha recordado las diferentes etapas por las que ha pasado el espectáculo. En sus inicios, los fuegos se disparaban prácticamente desde la orilla, pero el continuo crecimiento del montaje y el aumento de la cantidad de pólvora hicieron necesario trasladar el lanzamiento a plataformas flotantes situadas frente a la Illeta de l’Olla.

Esta ubicación es, precisamente, uno de los elementos que hacen único al Castell. Los fuegos artificiales se elevan desde el mar y se reflejan sobre la superficie del agua, creando la sensación de que la bahía cuenta con dos cielos. La silueta del casco antiguo de Altea, la oscuridad de la montaña y el horizonte mediterráneo completan un escenario natural difícil de igualar.

Celebrar la memoria

La edición de 2026 no será una más. El 40.º aniversario permitirá mirar hacia atrás y reconocer el esfuerzo de todas las personas, comisiones, cofrades, artistas, pirotecnias, patrocinadores y colaboradores que han contribuido a mantener viva esta tradición durante cuatro décadas.

El cartel anunciador de esta edición histórica ha sido realizado por el artista alteano Damià Díaz. La obra, dividida en tres espacios, gira alrededor de tres conceptos esenciales: el tiempo, el mar y el futuro. Al mismo tiempo, rinde homenaje al primer cartel del Castell, elaborado hace 40 años por Pepe Azorín, padre del autor.

Un espectáculo reconocido

A lo largo de su trayectoria, el Castell de l’Olla ha recibido importantes reconocimientos. En 1999 fue distinguido con el Premio al Mérito Turístico, en la categoría de oro, concedido por el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Posteriormente, en 2007, la Generalitat Valenciana lo declaró Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

Estas distinciones reconocen tanto su capacidad de atracción turística como su aportación a la cultura popular. Cada edición congrega a decenas de miles de personas en la playa de L’Olla y sus alrededores. Muchos asistentes llegan desde primeras horas de la tarde para encontrar un buen lugar, mientras otros contemplan el espectáculo desde embarcaciones fondeadas en la bahía o desde puntos elevados del municipio.

Una noche para la historia

Para vivir plenamente esta edición será recomendable planificar la llegada con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y respetar las indicaciones de los servicios de seguridad y Protección Civil. También conviene llevar agua, algo de comida, una silla portátil o una manta y reservar con tiempo en los restaurantes de la zona.

Cuando el reloj marque las 23:59 horas del sábado 8 de agosto, la bahía volverá a quedar en silencio durante unos instantes. Después, el primer disparo abrirá una nueva página en la historia del Castell de l’Olla. Será una noche para celebrar 40 años de pasión compartida, de creatividad y de luz sobre el Mediterráneo; una noche en la que Altea volverá a mirarse en el mar para reconocer sus raíces y proyectarlas hacia el futuro.

Un amplio dispositivo

La celebración del Castell de l’Olla obligará a desplegar uno de los operativos de coordinación más importantes del año en Altea. El objetivo será garantizar que las miles de personas que se acerquen a la bahía puedan disfrutar del espectáculo en condiciones de seguridad, con recursos sanitarios, preventivos y asistenciales distribuidos por los principales puntos de afluencia.

El dispositivo contará con ambulancias, efectivos de emergencia y espacios de atención como los puntos Violeta y Arcoíris. También se habilitarán servicios de prevención y asesoramiento relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, con una vigilancia especial sobre la protección de los menores.

La organización reforzará, además, las medidas de accesibilidad y respeto al entorno. Entre las actuaciones previstas figuran campañas de concienciación para reducir los residuos en la playa, preservar el espacio natural y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles. En el operativo participarán cuerpos de seguridad, Protección Civil, personal sanitario, voluntariado, asociaciones y equipos técnicos. Las autoridades recomiendan acudir con suficiente antelación, evitar los accesos restringidos en vehículo privado y atender en todo momento las indicaciones del personal desplegado.

Mapa del Castell de L'Olla.

Para facilitar los desplazamientos y reducir la presión del tráfico, se habilitará un servicio nocturno especial del TRAM, que permitirá tanto la llegada al municipio como el regreso una vez finalizado el espectáculo.