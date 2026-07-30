Cuatro dotaciones de bomberos actúan en un incendio declarado en un terreno lleno de matorrales entre L'Alfàs del Pi y La Nucia
Los servicios de emergencia han sido alertados sobre las 18:43 horas y en principio no parece que se trate de un incendio grave
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Cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y otras dos de bomberos forestales trabajan en la extinción de un incendio en unos terrenos con matorrales situados cerca de Benidorm, entre los términos de l'Alfàs del Pi y La Nucia. Los servicios de emergencia han sido alertados sobre las 18:43 horas y en principio no parece que se trate de un incendio grave. La Guardia Civil también ha desplazado una patrulla hasta el kilómetro 642 de la AP-7, en el término municipal de l'Alfàs del Pi, y ha comprobado que la humareda no afecta al tráfico en la autopista.
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