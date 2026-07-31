Altea gana tiempo para culminar el Plan de Barrios: las obras podrán ejecutarse hasta abril de 2027

El Ayuntamiento de Altea dispondrá de un año más para culminar uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes impulsados en el municipio en las últimas décadas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana han acordado ampliar los plazos de ejecución y justificación del denominado Plan de Barrios, una decisión que permitirá finalizar con mayores garantías las actuaciones de rehabilitación energética y mejora urbana que ya se desarrollan en prácticamente la totalidad de los edificios incluidos en el programa

El nuevo calendario fija el 30 de abril de 2027 como fecha límite para ejecutar las obras, mientras que el plazo para justificar las actuaciones ante el Ministerio se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2027.

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha explicado este viernes que la prórroga “afecta a un proyecto con una inversión global cercana a los seis millones de euros, financiado mayoritariamente mediante una subvención de cinco millones de euros procedente de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

En Altea, el programa actúa sobre 24 edificios que albergan 346 viviendas, beneficiando directamente a más de 1.000 personas, mediante una intervención integral que combina la rehabilitación energética de los inmuebles con actuaciones de mejora del espacio público.

Un proyecto que ya está en marcha en casi todos los edificios

Jose Orozco ha valorado muy positivamente la ampliación de los plazos, al considerar que “permitirá desarrollar con mayor tranquilidad un proyecto cuya ejecución ya se encuentra muy avanzada”, y ha añadido que esta prórroga “es una buena noticia para Altea porque permite continuar ejecutando con garantías un proyecto muy ambicioso, que ya está en marcha en casi la totalidad de los edificios y que combina rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, accesibilidad y mejora del espacio público”, ha afirmado.

Orozco ha recordado además la relevancia que tuvo conseguir esta ayuda europea en un proceso altamente competitivo. “Pasó el tren y nos subimos”, ha señalado gráficamente, recordando que únicamente 29 municipios de toda la Comunitat Valenciana “lograron acceder a estas ayudas destinadas a impulsar la transición ecológica del parque residencial”.

Según el responsable municipal de Urbanismo, el Plan de Barrios constituye “una oportunidad única para avanzar en la descarbonización, la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables, al tiempo que se impulsa una rehabilitación integral de edificios y barrios”.

Energía solar, retirada de amianto y aerotermia

La actuación va mucho más allá de una simple rehabilitación estética de los edificios. El proyecto contempla la instalación de energía fotovoltaica en el cien por cien de las viviendas, una de las medidas más relevantes para reducir el consumo energético y abaratar la factura eléctrica de los vecinos.

Además, más del 90% de los edificios están siendo objeto de trabajos de retirada de amianto, eliminando uno de los materiales constructivos considerados más peligrosos para la salud.

Las actuaciones también incluyen la rehabilitación estructural de numerosos inmuebles. En aproximadamente dos tercios de los edificios se interviene para solucionar patologías, filtraciones, problemas estructurales y otras deficiencias derivadas de la antigüedad de las construcciones, levantadas en su mayoría durante las décadas de los años sesenta y setenta.

Junto a ello se sustituyen ventanas y carpinterías para mejorar el aislamiento térmico, mientras que prácticamente todas las viviendas incorporarán nuevos sistemas de climatización mediante aerotermia, sustituyendo antiguos equipos de calefacción y refrigeración por otros mucho más eficientes.

El objetivo es “lograr importantes reducciones del consumo energético, que oscilan entre el 45% y el 60% en 192 viviendas, mientras que en otras 154 viviendas el ahorro previsto supera el 60%, según las estimaciones municipales”, ha aseverado el concejal.

Uno de los edificios de Altea que están siendo rehabilitados con el Plan de Barrios / Diego Coello Calvo

Mejoras de accesibilidad y renovación del espacio público

El programa incorpora igualmente actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad. En cuatro edificios se instalarán ascensores, “una demanda histórica de muchos vecinos que permitirá eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad de personas mayores o con movilidad reducida”.

Pero la actuación no se limita al interior de los inmuebles. El Plan de Barrios también contempla “la regeneración del espacio público mediante la reurbanización de calles situadas dentro de las áreas de actuación”, ha indicado Orozco al tiempo que ha recordado que la calle Convent “ya ha sido completamente remodelada y la próximaintervención se centrará en la calle Alfàbiga, reforzando el carácter integral del proyecto y mejorando la calidad urbana del entorno”.

Una inversión en bienestar, sostenibilidad y justicia social

Para Jose Orozco, la transformación que persigue el Plan de Barrios trasciende la rehabilitación física de los edificios. “Es mucho más que una actuación sobre fachadas; es una inversión en bienestar, en sostenibilidad y en justicia social”, ha señalado.

El edil considera que las obras permitirán disponer de viviendas “más eficientes, más confortables y con menor gasto energético”, al tiempo que contribuirán “a dignificar los barrios y mejorar la imagen urbana de Altea”.

Desde el Ayuntamiento también se ha querido agradecer la colaboración del vecindario, “cuya implicación está siendo decisiva para poder coordinar una actuación de semejante complejidad”, al tiempo que se ha pedido disculpas “por las molestias derivadas de unas obras que afectan simultáneamente a numerosos edificios y espacios públicos”.

De una subvención conseguida en 2022 a un proyecto plenamente en ejecución

La ampliación de los plazos supone un nuevo capítulo en un proyecto cuya gestación comenzó hace más de cuatro años. El origen del Plan de Barrios se remonta a diciembre de 2022, cuando el Ayuntamiento anunció la obtención de una subvención cercana a cinco millones de euros procedente de los fondos europeos Next Generation. Aquella ayuda permitía rehabilitar inicialmente 24 edificios y unas 360 viviendas situadas en los ensanches de la avenida Rei Jaume I y del Pla del Castell, dos zonas edificadas principalmente durante los años sesenta que presentaban un parque residencial envejecido y elevados índices de vulnerabilidad social.

Desde el primer momento el programa se planteó como una actuación integral “destinada a combatir la pobreza energética, reducir emisiones, eliminar materiales contaminantes, mejorar la accesibilidad y recuperar barrios con necesidades de regeneración urbana, con una aportación económica mínima para los propietarios, que únicamente asumirían determinadas actuaciones extraordinarias no cubiertas por la subvención”.

La iniciativa incorporó también la creación de una Oficina de Rehabilitación para gestionar todo el proceso técnico y administrativo, además de prever la reurbanización de varias calles incluidas dentro de las áreas beneficiadas.

Un proceso administrativo complejo que logró desbloquearse este año

La puesta en marcha del programa no estuvo exenta de dificultades. Durante 2023 y 2024 la tramitación sufrió retrasos “derivados de la complejidad técnica del proyecto y de diversos procedimientos de contratación que llegaron a quedar desiertos en varias ocasiones”, ha señalado Jose Orozco.

Finalmente, el pasado enero de 2026, el Ayuntamiento adjudicó a Rover Infraestructuras las obras correspondientes a los primeros doce edificios, con una inversión superior a 2,9 millones de euros. Y apenas dos semanas después, en febrero, se formalizaron también los contratos para la rehabilitación de los otros doce edificios, adjudicados a las empresas Construcciones Uxcar 97 y Nerco Infraestructuras por un importe conjunto cercano a 2,72 millones de euros.

Con ambas adjudicaciones quedó completamente desplegado el Plan de Barrios y comenzaron las obras que actualmente se desarrollan en prácticamente todos los inmuebles previstos. La ampliación ahora acordada entre el Ministerio y la Generalitat permitirá completar con mayor margen temporal una actuación que el Ayuntamiento considera estratégica para modernizar uno de los parques residenciales más antiguos del municipio y avanzar hacia una ciudad más eficiente, sostenible e inclusiva.