Aqualandia estrena agosto con tres nuevas experiencias para disfrutar del parque como nunca

A lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria, Aqualandia no ha dejado de innovar para seguir ofreciendo nuevas formas de disfrutar de una jornada inolvidable en el parque acuático de Benidorm.

Por ello, coincidiendo con el inicio del mes de agosto, el complejo incorpora tres novedades diseñadas para mejorar la experiencia de sus visitantes: Fast Pass, VIP Experience Aqualandia y After Splash.

Fast Pass

El servicio Fast Pass permitirá acceder de manera preferente a la recogida de flotadores y otros elementos deslizantes en atracciones como Cyclón, Black Hole, Rápidos y Splash, reduciendo los tiempos de espera en algunas de las propuestas más demandadas del parque.

Además, quienes adquieran este servicio disfrutarán de acceso prioritario a Verti-Go, uno de los toboganes cápsula más altos del mundo, y a la tirolina situada en La Laguna.

VIP Experience Aqualandia

Pensada para quienes buscan disfrutar de Aqualandia con el máximo confort, VIP Experience Aqualandia es una propuesta prémium que transforma la visita al parque en una experiencia exclusiva.

El servicio incluye un espacio reservado durante toda la jornada en una zona concreta del parque, fruta fresca recién cortada, refrescos ilimitados, menú incluido y acceso vespertino al parque de naturaleza Mundomar, entre otras ventajas.

After Splash

After Splash es una novedad dirigida especialmente a los amantes de la adrenalina.

Cuando Aqualandia cierre sus puertas al público, los usuarios que hayan contratado este servicio podrán permanecer una hora más en el parque, disfrutando en exclusiva y con aforo limitado de algunas de sus atracciones más extremas, como Big-Bang, Splash, Cyclón y Verti-Go.

Se trata de una oportunidad para vivir Aqualandia de una manera diferente, con la emoción de deslizarse prácticamente sin esperas y en un ambiente mucho más exclusivo.

Mapa de Aqualandia Benidorm.

Las tres novedades estarán disponibles para las visitas realizadas a partir del 1 de agosto y podrán contratarse a través de la página web del parque: https://www.aqualandiabenidorm.com/.