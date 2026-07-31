Benidorm instala una nueva fuente de agua fría en la playa de Levante

El Ayuntamiento de Benidorm ha instalado una nueva fuente de agua potable refrigerada en la playa de Levante, a la altura de El Torrejó, dentro de la ampliación de la red de puntos de suministro de agua fría en espacios públicos de gran afluencia. La instalación se suma a las ya existentes en la avenida Armada Española y el parque de la Séquia Mare, mientras que próximamente se incorporarán otras en los parques de Foietes, l'Aigüera y El Moralet.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que el aumento de vecinos y visitantes que practican deporte o pasean por estos espacios ha motivado la instalación de estas fuentes en las zonas con mayor actividad física. Además, ha señalado que el Ayuntamiento ya ha recibido nuevas peticiones para ampliar esta red.

El edil también ha destacado que la llegada de las altas temperaturas, con jornadas que superan habitualmente los 30 grados, hace especialmente útil disponer de puntos donde cualquier persona pueda rellenar su botella con agua fría. Asimismo, ha recordado que el agua procede de la red municipal de abastecimiento y cumple con todos los controles higiénico-sanitarios.

La actuación forma parte de un proyecto piloto impulsado por el Ayuntamiento junto a Veolia, empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Benidorm, con el objetivo de facilitar el acceso al agua del grifo tanto a residentes como a turistas en espacios públicos muy concurridos.

Las fuentes están conectadas directamente a la red municipal de agua potable, incorporan un sistema de refrigeración para suministrar agua fría, disponen de conexión eléctrica y desagüe, están fabricadas con materiales resistentes a la intemperie y al vandalismo y cuentan con un diseño accesible para personas con movilidad reducida.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento también busca fomentar el consumo de agua del grifo como una alternativa segura y saludable y contribuir a reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso y su impacto ambiental.