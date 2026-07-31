La Cofradía del Castell de l’Olla premia al colaborador de INFORMACIÓN Diego Coello

Reconocimiento para el colaborador de INFORMACIÓN Diego Coello por sus 40 años de compromiso. El Castell de l’Olla distingue a quienes han contribuido a escribir su historia.

La terraza del hotel SH Villa Gadea acogió en la tarde-noche del jueves una nueva edición de la entrega de los premios Illeta d’Or, los reconocimientos con los que la Cofradía del Castell de l’Olla distingue cada año a personas, entidades, medios de comunicación e instituciones que han contribuido de forma decisiva al crecimiento, la difusión y la consolidación de uno de los acontecimientos culturales y turísticos más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

En esta edición, la Junta Directiva de la Cofradía acordó conceder las distinciones, entre otros, al fotógrafo y periodista alteano Diego Coello Calvo, al artista Pepe Díaz Azorín, al diario El Español y a la Policía Local de l’Alfàs del Pi, en una ceremonia que reunió a representantes institucionales, patrocinadores, cofrades e invitados vinculados a la historia del Castell.

También han sido distinguidos el artista Pepe Díaz Azorín, la Policía Local de l'Alfàs del Pi y "El Español"

Durante la apertura del acto, el presidente de la Cofradía, José Pérez Gorgoll, felicitó a los galardonados y recordó que la Illeta d’Or “simboliza el propio espíritu del Castell”. Asimismo señaló que la pieza, “elaborada con una piedra de la playa y una reproducción de la silueta de la ‘illeta’ diseñada por el escultor Ferran Molló, representa la unión entre el paisaje y el espectáculo que desde hace cuatro décadas identifica a Altea”, aseveró.

Cuarenta años contando el Castell desde INFORMACIÓN

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega de la Illeta d’Or al fotógrafo y periodista Diego Coello Calvo, corresponsal de Altea del diario INFORMACIÓN desde 1983 y testigo privilegiado de toda la evolución del Castell de l'Olla desde su nacimiento en 1987.

El reconocimiento, entregado por el cofrade José Vicente Llopis, pone en valor una trayectoria de casi cuatro décadas documentando la historia del espectáculo pirotécnico con imágenes y crónicas que han permitido acercar el Castell de l’Olla a miles de lectores.

El Castell de l'Olla de Altea. / David Revenga

Desde su primera edición, Diego Coello ha fotografiado cada lanzamiento y ha redactado las informaciones publicadas al día siguiente en las páginas de INFORMACIÓN y las publicaciones de la edición digital. Pero su labor ha ido mucho más allá de la noche del espectáculo.

Durante estos cuarenta años también ha informado de las presentaciones de carteles, los pregones, las reuniones de coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, los preparativos técnicos y todas aquellas noticias que han acompañado el crecimiento de un evento convertido en referencia internacional.

Los galardonados con la Illeta d'Or 2026 junto a los alcaldes de Altea y l'Alfàs del Pi, el director general de Promoción Institucional de la Generalitat y el presidente de la Cofradía del Castell de l´Olla / Jose Coello Alonso

Precisamente esa continuidad informativa y su contribución a preservar la memoria del Castell fueron los argumentos que la Cofradía destacó para otorgarle el galardón.

En unas palabras cargadas de emoción, el periodista agradeció la distinción y recordó la extraordinaria transformación experimentada por el espectáculo desde aquellos primeros años. Coello evocó los inicios, cuando el desaparecido pirotécnico Miguel Zamorano disparaba los fuegos desde la playa, el “Portet” y la “illeta”, y repasó la evolución hasta el actual formato íntegramente marítimo desarrollado por Pirotecnia Vulcano, convertido en un espectáculo único en el Mediterráneo.

También quiso rendir homenaje a quienes han dirigido la Cofradía durante estas cuatro décadas, recordando a Felipe Jorro, José Navarro “Barranquí” y al actual presidente, José Pérez Gorgoll, por el trabajo desarrollado junto a sus respectivas juntas directivas para hacer crecer el Castell edición tras edición. Igualmente destacó la aportación de la Universitat Politècnica de València, responsable del diseño de las plataformas marinas que revolucionaron el lanzamiento de los fuegos hace más de 25 años, así como la incorporación de propuestas artísticas que han enriquecido el espectáculo mediante la integración de música en directo, danza y otras disciplinas escénicas sincronizadas con la pirotecnia.

Un homenaje póstumo al creador del primer cartel

La ceremonia también sirvió para rendir homenaje póstumo al pintor Pepe Díaz Azorín, fallecido el pasado 15 de marzo a los 86 años de edad, autor del primer cartel anunciador del Castell de l'Olla hace ahora cuarenta años.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, entregó la Illeta d’Or al presidente de la Cofradía en representación de la familia del artista. Durante la presentación del galardón se recordó que la sensibilidad artística de Pepe Azorín quedó para siempre unida a la identidad visual del Castell, cuya primera imagen promocional ayudó a proyectar una celebración que con el paso de los años se convertiría en una de las grandes citas del verano mediterráneo.

Reconocimiento a la seguridad y a la difusión del espectáculo

La Policía Local de l’Alfàs del Pi fue otra de las instituciones distinguidas en esta edición por su colaboración permanente para garantizar la seguridad y la fluidez de los accesos durante la noche del Castell, una labor especialmente relevante debido a la enorme afluencia de visitantes que congrega el espectáculo. El jefe del cuerpo, Joaquín Ortiz, recibió la distinción de manos del presidente de la Cofradía teniendo como testigo al alcalde de la localidad, Vicente Arques.

Los responsables del acto recordaron que anteriormente ya habían sido reconocidos con la Illeta d’Or otros servicios esenciales para el desarrollo del evento, como la Guardia Civil, la Policía Local de Altea, Protección Civil y Cruz Roja.

Cayetano Solano

Por su parte, el premio al medio de comunicación recayó este año en El Español, en reconocimiento al apoyo informativo prestado desde su delegación en la Comunitat Valenciana y, especialmente, desde la provincia de Alicante. El director general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Francisco González, hizo entrega del galardón al delegado autonómico del periódico, Daniel Valero, y al delegado en Alicante, Héctor Fernández.

Durante la presentación de este reconocimiento se destacó el papel que desempeñan los medios de comunicación para proyectar el Castell de l'Olla más allá del ámbito local y contribuir a su creciente proyección nacional e internacional.

Una cita consolidada para abrir la cuenta atrás

La entrega de las Illeta d’Or se ha convertido en uno de los actos más significativos del programa previo al Castell de l’Olla, al reconocer públicamente a quienes han contribuido, desde distintos ámbitos, a fortalecer una celebración organizada íntegramente por la Cofradía desde 1987.

El acto reunió a representantes institucionales, patrocinadores, miembros de la Cofradía y colaboradores que quisieron acompañar a los premiados en una velada que sirvió también para iniciar la cuenta atrás hacia la gran noche del próximo 8 de agosto, cuando a las doce en punto volverá a iluminarse la bahía de Altea con un espectáculo que combina tradición, innovación tecnológica y creación artística.

Un espectáculo único en el Mediterráneo

El Castell de l’Olla nació en 1987 impulsado por un grupo de treinta cofrades con el propósito de crear un espectáculo pirotécnico diferente, vinculado al mar y a la identidad de Altea. Cuatro décadas después se ha convertido en uno de los grandes referentes de la pirotecnia internacional gracias a un formato singular en el que todos los fuegos se disparan desde plataformas flotantes situadas frente a la playa de l’Olla.

Los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea / INFORMACIÓN

La celebración cuenta con relevantes reconocimientos institucionales, entre ellos el Mérito Turístico en categoría de Oro concedido por la Diputación de Alicante en 1999, la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana en 2007, el Premio Importante de INFORMACIÓN y la consideración de Bien Etnográfico de Interés Cultural otorgada por el Consell Valencià de Cultura. En 2016, coincidiendo con su trigésimo aniversario, recibió además el respaldo del Centro UNESCO Mediterráneo por su contribución a la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

La edición de este año cuenta con un cartel diseñado por el artista alteano Damià Díaz y tiene como pregonera a Beatriz Lorente-Sorolla, bisnieta del pintor Joaquín Sorolla, en una nueva demostración de la estrecha relación entre el Castell de l'Olla, la cultura y la identidad mediterránea.