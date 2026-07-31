L'Alfàs del Pi aprueba la ordenanza del agua y el alcantarillado sin modificar las tarifas vigentes

El Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, una norma que adapta la regulación municipal a la legislación estatal vigente sin que ello suponga un incremento de las tarifas actuales.

El equipo de gobierno (PSOE) ha querido aclarar durante el pleno ordinario de julio que la aprobación de esta ordenanza no implica la entrada en vigor de un nuevo cuadro tarifario. El portavoz municipal, Toni Such, explicó que el texto tiene como objetivo establecer el marco jurídico que regula la prestación patrimonial pública no tributaria del servicio, fijando los derechos y obligaciones de los usuarios, las condiciones de prestación y el régimen de tarifas, pero sin modificar las cuantías actualmente vigentes.

La ordenanza responde a la obligación legal de regular mediante una norma específica las contraprestaciones económicas derivadas de servicios públicos gestionados de forma indirecta, como ocurre con el abastecimiento de agua y el alcantarillado en el municipio.

El texto regula quiénes están obligados al pago del servicio, el sistema de contratación, facturación, revisión de tarifas, altas y bajas del suministro, así como las condiciones de uso de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento. Además, diferencia los distintos tipos de suministro (doméstico, comercial, industrial, agrícola, para obras y otros usos) y establece una estructura tarifaria compuesta por una cuota fija, vinculada a la disponibilidad del servicio, y otra variable en función del consumo. En el caso del alcantarillado, la tarifa dependerá del uso del servicio.

La normativa también incorpora medidas para garantizar el buen uso de la red municipal, regulando las inspecciones, la detección de fraudes, las conexiones irregulares y el procedimiento para la suspensión del suministro por impago. En este último caso, contempla la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica, evitando el corte del servicio cuando dicha circunstancia sea acreditada por los Servicios Sociales municipales.

Asimismo, establece el procedimiento para la revisión de las tarifas, que deberá ajustarse a la legislación vigente y, cuando sea necesario, contar con la autorización de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana.

Tras su aprobación inicial, la ordenanza se someterá a información pública durante 30 días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el tablón de anuncios y la página web municipal. Si no se presentan alegaciones durante ese plazo, el texto quedará aprobado definitivamente y entrará en vigor tras su publicación oficial.

Colegio bilingüe en El Cautivador

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento también aprobó el expediente para la concesión demanial de una parcela dotacional de uso educativo situada en la urbanización El Cautivador, destinada a la construcción y explotación de un colegio bilingüe con sistema educativo extranjero.

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El acuerdo da inicio al procedimiento de licitación mediante concurrencia competitiva para adjudicar el uso del suelo público. El canon mínimo se ha fijado en 21.380,20 euros anuales, mejorable por los licitadores, y el pleno dio luz verde a los pliegos técnicos y administrativos, así como a la composición de la Mesa de Contratación.