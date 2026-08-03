Benidorm conquista las redes: las grandes marcas convierten la ciudad en su mejor escaparate publicitario

Belén Esteban ofrece un tour por Benidorm en un anuncio en redes sociales que promociona una conocida marca de hamburgueserías. Mientras tanto el tiktoker Sergio Peldaños se une a la Abuela de Dragones para relanzar una cadena hotelera con sede en la ciudad turística. Son los nuevos canales que acaparan a los consumidores con un telón de fondo popular donde Benidorm brilla de manera clara y accesible para los que quieren alcanzar su objeto de deseo sintetizado en una burger o en una estancia turística.

Son los viejos nuevos tiempos en los que a la tradicional imagen de sol y playa se suma ahora un nuevo atractivo: el de convertirse en un gran plató al aire libre para marcas comerciales que buscan llegar a millones de consumidores a través de algunos de los creadores de contenido más seguidos del país.

La Abuela de Dragones

En las últimas semanas, rostros muy conocidos como Belén Esteban han grabado contenidos promocionales en distintos puntos de la ciudad junto a otros perfiles con enorme repercusión digital. A ellos se suman nombres como Sergio Peldaños, uno de los tiktokers españoles más populares, con cerca de cuatro millones de seguidores; Aitana Soriano, con más de 1,3 millones de seguidores; o la senior más top Guadalupe Fiñana, conocida como Abuela de Dragones, que reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram.

Entre todos superan ampliamente los seis millones de seguidores directos, una audiencia que convierte cada publicación realizada desde Benidorm en un potente escaparate para la promoción de productos, experiencias y, de forma indirecta, del propio destino turístico.

Producto y lugar muy conocidos

La elección de Benidorm no es casual. La ciudad ofrece localizaciones muy reconocibles en apenas unos kilómetros: playas urbanas, miradores, rascacielos, casco histórico, paseos marítimos y una intensa actividad durante todo el año. Esa combinación facilita la producción de campañas audiovisuales y aporta una imagen fácilmente identificable para el público.

Además del impacto publicitario para las marcas, estas grabaciones suponen una promoción difícil de cuantificar para el destino. Cada vídeo o publicación muestra Benidorm a millones de usuarios de TikTok e Instagram, plataformas donde el contenido se consume de forma masiva y donde las recomendaciones de los creadores de contenido tienen una elevada capacidad de influencia en las decisiones de compra y de viaje.

Todos se apuntan al carro

No son pocos los hoteles que se han apuntado a estos proyectos, con pódcast en las terrazas de altura entre cócteles y vistas vertiginosas. Mientras los influencers hablan de lo cotidiano con un argumento atractivo y humorístico, el paisaje no es otro que la costa benidormense que adereza las historias frágiles y memorables del verano.

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El auge del marketing de influencia ha cambiado la estrategia de muchas empresas, que ya no recurren únicamente a campañas tradicionales. Las marcas buscan escenarios atractivos y creadores capaces de generar millones de visualizaciones en pocos días, y Benidorm reúne ambos ingredientes. La ciudad se convierte así en un escaparate permanente en redes sociales, donde cada campaña comercial proyecta también la imagen del destino entre potenciales visitantes de toda España.