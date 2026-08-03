Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto todavía no ha oscurecido el cielo, pero ya está generando un importante movimiento turístico en España. Lo que comenzó como una búsqueda de información sobre el fenómeno astronómico se ha convertido en un aluvión de reservas de alojamientos, planificación de viajes, compras de gafas homologadas y consultas sobre los mejores lugares para contemplarlo. Benidorm no es menos y aunque el fenómeno sólo rozará la provincia, el Ayuntamiento ya ultima un dispositivo especial de seguridad y movilidad por la previsión de una importante afluencia de personas en los puntos más elevados de la ciudad con mejores condiciones para la observación del fenómeno.

El operativo, coordinado por la Policía Local con la colaboración de la Policía Nacional, se centrará especialmente en el control del tráfico rodado y peatonal en dos de los enclaves más concurridos para seguir el eclipse: el Tossal de la Cala y la Cruz de Serra Gelada.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que el dispositivo responde tanto a las restricciones de circulación ya existentes en estas zonas como a la posible activación de medidas preventivas por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en función del riesgo de incendios forestales o de las altas temperaturas.

Controles por riesgo de incendios

En ambos enclaves está prohibido el acceso de vehículos, salvo para los residentes autorizados. Además, si el 112 Comunidad Valenciana declara el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios, también podría restringirse el acceso peatonal, especialmente en la Cruz de Serra Gelada, situada dentro del parque natural y donde este verano ya se han aplicado limitaciones de acceso en varias ocasiones debido al elevado riesgo de fuego.

La Policía Local establecerá controles en los accesos para impedir la entrada de vehículos e informar a los visitantes de las posibles restricciones que puedan estar vigentes durante la jornada.

Estudio del impacto económico

Y es que la ocultación del sol ha dado lugar a un interés inusitado que viene avalado por las consultas en Google que refleja un informe elaborado por agenciaSEO.eu, que analiza la evolución de las búsquedas durante las últimas semanas y concluye que el eclipse ya está teniendo un impacto directo en el turismo y la economía de los territorios que se encuentran dentro de su recorrido.

Los datos muestran un crecimiento del 2.300 % en las búsquedas relacionadas con "eclipse 2026". Sin embargo, el interés va mucho más allá de conocer la fecha del acontecimiento. Las consultas sobre "dónde ver el eclipse" han aumentado un 900 %, mientras que las relacionadas con el "mapa eclipse 2026" se han disparado un 5.000 %, reflejando que miles de personas ya están decidiendo desde qué punto observar el fenómeno.

Más de 300.000 viajeros

Esa curiosidad también se traduce en desplazamientos. Las búsquedas de alojamientos situados en la ruta del eclipse para la semana del 10 al 16 de agosto han crecido un 830 %. Según las estimaciones elaboradas por Afi para Airbnb, el evento podría atraer a unos 327.000 viajeros adicionales, especialmente hacia municipios rurales, generando un impacto económico cercano a los 362 millones de euros en apenas una semana.

Búsqueda de “gafas eclipse”

La restauración también espera beneficiarse del acontecimiento. Las reservas anticipadas en establecimientos ubicados en zonas privilegiadas para la observación del eclipse han aumentado un 880 % de media. En algunas comunidades el crecimiento es aún mayor, alcanzando el 1.800 % en Galicia y superando el 1.100 % en Castilla y León.

Otro de los efectos más visibles del fenómeno se encuentra en la compra de material de observación. Las búsquedas de "gafas eclipse" se han multiplicado un 1.000 %, mientras que las consultas sobre "gafas homologadas" aumentan un 800 %. Especialmente significativo es el interés por la norma internacional ISO 12312-2, que certifica los filtros seguros para observar el Sol, cuyas búsquedas se han incrementado un 5.000 %. Los consumidores priorizan la homologación y la confianza en el vendedor por encima del precio.

Para Roberto Gorraiz, CEO de agenciaSEO.eu, estos datos demuestran que los grandes acontecimientos comienzan mucho antes de que se produzcan. "Las primeras búsquedas ya anticipan las decisiones de consumo y permiten a empresas y destinos preparar su oferta, adaptar la comunicación y responder a una demanda que ya está en marcha", señala.

Noticias relacionadas

El informe, elaborado durante la segunda quincena de julio a partir de datos de Google Trends, Google Keyword Planner, el Instituto Geográfico Nacional, Airbnb, Afi, CoverManager y la American Astronomical Society, concluye que el eclipse del 12 de agosto no será únicamente un espectáculo astronómico. También se perfila como uno de los grandes motores turísticos del verano, capaz de movilizar a cientos de miles de viajeros y generar un importante impacto económico en los destinos situados bajo su trayectoria.