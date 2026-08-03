EcoAltea abandona el formato de feria y se transforma en un mes de actividades repartidas por todo Altea

Una nueva etapa para una cita consolidada. Después de quince ediciones celebradas como una feria concentrada en un único fin de semana, EcoAltea inicia este año una profunda transformación. La Asociación EcoAltea ha decidido reinventar el evento para convertirlo en un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de prácticamente todo el mes de octubre, con el objetivo de acercar la sostenibilidad al conjunto del municipio y favorecer una mayor participación ciudadana.

La decimosexta edición ha sido presentada por el edil de Participación Ciudadana, Joaquim Devesa, Marina Vega, responsable de comunicación del proyecto y Ana Such, coordinadora de EcoAltea 2026. Durante el acto han anunciado que el evento se celebrará bajo el lema EcoAltea pel Poble, que tendrá lugar del 1 al 25 de octubre y que extenderá sus propuestas por distintos espacios públicos de Altea, abandonando el tradicional recinto único donde hasta ahora se concentraba la conocida como “Feria de las alternativas”.

La iniciativa vuelve a contar con el respaldo del Ayuntamiento de Altea mediante el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años para impulsar este proyecto, convertido en una de las referencias de la educación ambiental, la alimentación saludable, el consumo responsable y las alternativas sostenibles de la Marina Baixa.

Más participación y menos infraestructura

El cambio de modelo responde a la voluntad de hacer que EcoAltea deje de ser un evento puntual para convertirse en una iniciativa presente en la vida cotidiana del municipio durante varias semanas.

Joaquim Devesa, ha avanzado durante la presentación institucional que la organización había apostado por un formato “más participativo, más abierto y conforme al mundo que vivimos hoy por hoy”, sustituyendo la feria tradicional “por un programa distribuido en diferentes escenarios del municipio”. Ana Such, ha explicado que el nuevo planteamiento “también responde a criterios de coherencia con los propios valores que defiende el proyecto”. Mientras que Marina Vega ha señalado que “creemos que la sostenibilidad no solo debe estar presente en los contenidos, sino también en la manera de organizar los eventos”, de tal manera que “en lugar de construir una gran infraestructura para dos días, este año aprovecharemos espacios públicos que ya existen, colaboraremos con iniciativas que ya forman parte de la agenda de Altea y reduciremos el despliegue de recursos materiales y humanos”, ha apostillado.

Desde la organización insisten además en que “la sostenibilidad no es un evento de dos días, sino una forma de vivir y de construir comunidad”, motivo por el que el nuevo formato pretende llegar “a cada barrio, a cada generación y a cada rincón de Altea”.

Cartel de Ecoaltea 2026. / INFORMACIÓN

Talleres, documentales y actividades educativas

Devesa y Such han manifestado que “aunque ya se conocen algunas de las principales líneas de trabajo de esta edición”, la programación completa de EcoAltea pel Poble “se presentará a principios del mes de septiembre”. A partir de ese momento “podrá consultarse toda la información actualizada sobre actividades, horarios y ubicaciones tanto en la página web de EcoAltea (https://ecoaltea.org/) como en la del Ayuntamiento de Altea (www.altea.es)”.

Entre las actividades previstas figuran talleres de alimentación saludable que se desarrollarán en el Aula de Cuina; sesiones dedicadas a la agricultura sostenible en los huertos urbanos municipales; videofórums en el Centro Social con la proyección de documentales y posteriores debates para fomentar la reflexión colectiva; así como propuestas educativas dirigidas a colegios e institutos del municipio. “La intención es implicar tanto a la población adulta como a niños y jóvenes, reforzando la vertiente divulgativa que siempre ha caracterizado a EcoAltea”, ha añadido Vega.

Presencia en las principales citas del mes de octubre

Otra de las novedades será la integración de EcoAltea en algunos de los acontecimientos más importantes del calendario festivo y cultural de octubre. Al respecto, se ha adelantado que la organización “instalará un punto informativo durante Fesporrat, la celebración institucional del 9 d'Octubre y la Fira del Joc, con el objetivo de divulgar los valores del proyecto entre quienes acudan a estos eventos y captar nuevas personas voluntarias que quieran colaborar en futuras ediciones”.

Con esta estrategia, EcoAltea busca aprovechar acontecimientos ya consolidados “para ampliar su alcance y evitar la concentración de todos los esfuerzos organizativos en un único fin de semana”, ha indicado el concejal.

Una gran jornada de clausura

El programa culminará el domingo 25 de octubre con una gran jornada abierta a toda la ciudadanía que reunirá buena parte del espíritu tradicional de EcoAltea. Ana Such ha anunciado que durante ese día “se celebrarán mesas redondas con especialistas, talleres de artesanía tradicional, demostraciones y numerosas actividades participativas pensadas para públicos de todas las edades, convirtiéndose en el acto central de una edición que marcará un antes y un después en la trayectoria del proyecto”.

Dieciséis años promoviendo otra forma de consumir y vivir

EcoAltea nació hace dieciséis años con el propósito de acercar a la ciudadanía propuestas relacionadas con la sostenibilidad, la agroecología, el consumo responsable, la alimentación saludable, las energías renovables, la artesanía y las economías alternativas. Con el paso del tiempo, la cita se consolidó como una de las ferias de referencia en la Comunitat Valenciana dentro del ámbito de la ecología y la transición hacia modelos de vida más respetuosos con el medio ambiente.

Durante quince ediciones, la feria reunió cada otoño a decenas de expositores, asociaciones, productores ecológicos, artesanos, colectivos sociales y expertos en distintas disciplinas, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde compartir experiencias, impulsar proyectos y sensibilizar a la población sobre los retos ambientales y sociales.

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La transformación emprendida este año no supone un cambio de filosofía, sino una evolución del proyecto. La organización pretende que los principios que han inspirado EcoAltea desde sus inicios trasciendan el formato de feria y se integren en la vida cotidiana del municipio, fomentando la participación ciudadana y reforzando la idea de que la sostenibilidad debe practicarse durante todo el año y no únicamente durante un fin de semana.