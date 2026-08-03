Sociedad
L’Alfàs, Benidorm y Altea celebran con visitas gratuitas el Día de las Áreas Marinas Protegidas en la Serra Gelada
El Faro de l’Albir abre sus puertas con seis recorridos guiados para descubrir el patrimonio natural y una excursión marítima
El Centro de Interpretación Faro de l’Albir (CIFA) celebra este martes, 4 de agosto, una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas a sus exposiciones para acercar al público la riqueza natural del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral. La iniciativa forma parte de la programación organizada con motivo del Día Internacional de las Áreas Marinas Protegidas y supone una oportunidad poco habitual para recorrer el espacio acompañado por personal especializado.
El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi participa en esta conmemoración con una actividad que permitirá a vecinos y visitantes descubrir de primera mano los valores geológicos, paisajísticos y marinos del primer y único parque natural marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana. Las visitas se realizarán en seis pases, a las 9:00, 10:00, 11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. El acceso será libre hasta completar el aforo y no será necesaria inscripción previa.
A diferencia de las visitas habituales, en las que las exposiciones pueden recorrerse libremente, esta jornada contará con explicaciones de los profesionales del parque, que darán a conocer la biodiversidad del enclave, sus espectaculares acantilados, las dunas fósiles, las praderas de posidonia oceánica y la importancia de conservar este espacio protegido.
Salida en catamarán
La programación continuará el miércoles, 5 de agosto, con una actividad educativa dirigida a la Escuela de Verano del Club Náutico de Benidorm. El ciclo finalizará el jueves con una salida en catamarán por la bahía de Altea y los acantilados de la Serra Gelada, organizada por Mundo Marino, para contemplar desde el mar algunos de los rincones más emblemáticos del parque.
Declarado parque natural en 2005, la Serra Gelada ocupa más de 5.600 hectáreas, de las que cerca del 88 % corresponden al medio marino. Este espacio protegido alberga algunos de los ecosistemas litorales mejor conservados del Mediterráneo valenciano y constituye un referente en conservación ambiental y educación sobre los ecosistemas marinos.
La celebración está organizada por el Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral con la colaboración de los ayuntamientos de l’Alfàs del Pi, Benidorm y Altea, además del Club Náutico de Benidorm y las empresas Calma y Mundo Marino. Desde el consistorio alfasino se anima a la ciudadanía a participar en esta jornada divulgativa y aprovechar la ocasión para conocer uno de los espacios naturales más singulares de la costa alicantina.
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