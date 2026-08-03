UNED Dénia incorpora el nuevo Grado en Inteligencia Artificial en sus sedes de Dénia y Benidorm en octubre

El Consorcio Universitario de UNED Dénia, Xàbia y Benidorm celebró este jueves en Dénia el pleno de su Junta Rectora, órgano de gobierno del centro asociado que reúne a las administraciones y colectivos vinculados a la institución en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. Durante la sesión se aprobaron las cuentas del ejercicio 2025 y el presupuesto estimativo de 2027, cifrado en torno a 1.800.000 euros, así como el plan académico docente para el próximo curso.

Nueva oferta académica: el Grado en Inteligencia Artificial llega a Dénia y Benidorm. Entre las principales novedades aprobadas destaca la incorporación del nuevo Grado en Inteligencia Artificial, que se implantará en las sedes de Dénia y Benidorm a partir del curso que comienza en octubre. La UNED cuenta con un “departamento de Inteligencia Artificial pionero y puntero en investigación a nivel nacional, con un plantel de investigadores de proyección internacional” señaló el vicerrector de la UNED, Jesús de Andrés Sanz, lo que sitúa a este nuevo título como una propuesta especialmente competitiva para el estudiantado de la comarca.

La Junta Rectora del Consorcio Universitario de UNED Dénia, Xàbia y Benidorm aprueba las cuentas de 2025 y el presupuesto estimativo de 2027. / JOSE IGLESIAS

Junto a este grado, la Junta Rectora ha dado luz verde a la implantación de nuevos dobles grados que anunció la directora del centro Raquel Martí, por lo que “tenemos una oferta variada y muy amplia”, señaló. A los nuevos dobles grado —Economía y Matemáticas, Psicología y Criminología, y Matemáticas y Física— hay que añadir un triple grado en Filosofía, Política y Economía, que amplían de forma notable la oferta formativa del centro asociado.

Ampliación del Consorcio. Durante la reunión se ha constatado el interés de nuevos ayuntamientos por incorporarse al Consorcio Universitario. La adhesión se encuentra en un proceso administrativo que continúa su tramitación. Según el diputado de Cultura y presidente del Consorcio, Juan de Dios Navarro Caballero, estas nuevas adhesiones harán posible que reúna a “dieciocho ayuntamientos y desde la Diputación, seguiremos apoyando que la UNED continúe en esta comarca, en la Marina Alta y la Marina Baixa."

El nuevo Grado en Inteligencia Artificial se impartirá en las sedes de UNED Dénia y Benidorm a partir del próximo curso. / JOSE IGLESIAS

Composición de la Junta Rectora. La sesión ha estado presidida por Juan de Dios Navarro Caballero, Presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario; Jesús de Andrés Sanz, Vicerrector de la UNED; Rafa Carrió, alcalde de Dénia; Raquel Martí, directora de UNED Dénia; y María Teresa Moreno García-Vera, concejala del Ajuntament de Benidorm, y ha excusado su presencia la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona.

Han participado también los alcaldes y alcaldesas de los municipios integrados en el Consorcio Universitario de UNED Dénia, Xàbia y Benidorm —Calpe, Teulada-Moraira, Benissa, Pedreguer, La Nucia, Beniarbeig, Gata de Gorgos, Orba, l'Alfàs del Pi, El Verger y Pego—, junto con representantes del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), representantes del profesorado y representantes del estudiantado.

Alcaldes, alcaldesas y representantes de los municipios que forman parte del Consorcio Universitario durante la sesión celebrada en Dénia. / JOSE IGLESIAS

UNED Dénia es el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, con extensiones en Xàbia y Benidorm. Forma parte de un Consorcio Universitario integrado por la Diputación de Alicante y los municipios de la zona, y ofrece formación universitaria pública y de calidad a más de 1.700 personas de la zona.