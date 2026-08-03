La Vila licita la gran obra que frenará las inundaciones y desbloqueará la construcción de 1.500 viviendas

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha abierto un proceso para esquivar las grandes inundaciones a la vez que impulsa la futura construcción de 1.500 viviendas a precios asequibles, con la licitación de las obras del nuevo colector de desvío del barranco del Refoio, una infraestructura hidráulica valorada en 4,6 millones de euros.

La actuación, incluida en el plan plurianual de inversiones municipales, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras y canalizará las aguas de las grandes avenidas hacia el río Amadorio antes de que alcancen la trama urbana.

El proyecto responde a una demanda histórica de la ciudad, ya que el barranco del Refoio ha provocado importantes episodios de inundaciones a lo largo de las últimas décadas, especialmente en la zona del Xarquet. Con esta infraestructura se pretende eliminar ese riesgo y proteger tanto áreas urbanizadas como sectores destinados al crecimiento futuro del municipio.

Barrios afectados

Entre las zonas que se beneficiarán de esta actuación se encuentran el barrio del Carmen, el entorno del polideportivo Marta Baldó, el instituto IES Mallaeta, el Camino Viejo de València, el Xarquet y diversas edificaciones situadas en primera línea del paseo marítimo. Asimismo, mejorará la seguridad hidráulica de los sectores urbanizables PP-19, PP-2, PP-14 y PP-4.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha destacado que se trata de una actuación "clave para el interés general de Villajoyosa", ya que el nuevo colector interceptará las escorrentías del barranco antes de su llegada al casco urbano y las evacuará de forma segura hacia el río Amadorio.

El primer edil ha subrayado que este tipo de proyectos, aunque transcurren bajo tierra y pasan desapercibidos para la mayoría de la ciudadanía, "son tan importantes como las grandes obras que se ejecutan en superficie", ya que repercuten directamente en la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los vecinos.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha explicado que la actuación contempla la construcción de un colector de 890 metros de longitud que conectará el barranco del Refoio con el río Amadorio aprovechando el trazado previsto de la futura Vía Parque. El sistema incorporará una obra de captación, varios arquetones y una balsa de laminación que permitirá regular el caudal de las lluvias intensas antes de su evacuación.

Crecimiento de la ciudad

Además de mejorar la protección frente a inundaciones, el Ayuntamiento considera esta infraestructura una inversión estratégica para el crecimiento de la ciudad. La eliminación del riesgo hídrico permitirá desbloquear el desarrollo urbanístico del sector Xovaes, una de las principales bolsas de suelo de La Vila Joiosa, donde el planeamiento prevé la construcción de unas 1.500 viviendas a precios asequibles.

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Marcos Zaragoza ha recordado que el actual equipo de gobierno recuperó este desarrollo urbanístico tras años de litigios judiciales y ha apostado por una gestión municipal que permita acelerar su ejecución. "Esta actuación será el paso definitivo para hacer realidad un proyecto fundamental para el futuro del municipio y facilitar el acceso a la vivienda".