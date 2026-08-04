Obras
Benidorm inicia en agosto la renovación del pavimento de un acceso a la playa de Levante
La actuación comenzó el lunes y generó críticas vecinales por ejecutarse en plena temporada alta; el Ayuntamiento sostiene que era una intervención urgente
El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado las obras de renovación del pavimento de la calle Sacerdote Juan Andrés Rodríguez Serrano, una vía que conecta la avenida del Mediterráneo con el Paseo de Levante. La actuación, presupuestada en 48.294 euros y con un plazo de ejecución de un mes, comenzó este lunes, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia turística del año.
El inicio de los trabajos generó ese mismo día críticas en redes sociales por parte de la Plataforma Benidorm Más y de varios vecinos, que cuestionaron la conveniencia de ejecutar la obra en pleno agosto por las molestias que puede ocasionar a peatones, tráfico y comercios de la zona.
Este martes, el Ayuntamiento ha explicado que la actuación responde al mal estado del adoquinado y que los informes técnicos advertían de hundimientos que suponían un riesgo para peatones y vehículos de dos ruedas, motivo por el que decidió acometer la intervención durante el verano.
Entre las quejas también se apuntaba al posible impacto sobre la movilidad y la actividad comercial en uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes.
Hundimientos
Un día después, el Ayuntamiento ha defendido la actuación y ha asegurado que responde a motivos de seguridad. El alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, han visitado la obra junto a técnicos municipales para comprobar el estado del firme, que presentaba diversos hundimientos.
Según ha explicado el Consistorio, el adoquinado había sufrido un importante deterioro, especialmente por el paso continuado de vehículos pesados, provocando deformaciones que suponían un riesgo tanto para peatones como para usuarios de bicicletas y vehículos de dos ruedas.
El alcalde ha señalado que, precisamente por el incremento de usuarios que registra esta calle durante el verano, la intervención "era necesaria y urgente" para evitar accidentes. Pérez ha indicado que los técnicos municipales detectaron una situación de inseguridad que aconsejaba actuar sin demora y ha precisado que la ejecución de las obras se ha consensuado con los vecinos de los edificios colindantes.
La actuación consiste en retirar el pavimento actual y recolocar el adoquinado sobre una nueva base de hormigón para estabilizar el firme y eliminar los hundimientos existentes. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 48.294,62 euros, se ejecutan mediante un contrato menor y tienen un plazo de ejecución aproximado de un mes.
El Ayuntamiento ha asegurado que, mientras duren las obras, la calle permanecerá abierta al tránsito peatonal y que los trabajos se compatibilizarán con el paso de los usuarios para reducir al máximo las molestias.
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