El Castell de l’Olla busca las imágenes de su 40 aniversario con un concurso de fotografía dotado con 1.000 euros en premios

Un certamen para inmortalizar una edición histórica. El Castell de l’Olla, que se disparará a las doce de la noche del próximo sábado día 8, celebrará este año una edición muy especial. El espectáculo pirotécnico que cada verano convierte la bahía de Altea en un escenario único alcanza su 40 aniversario y, como ya es tradición, volverá a contar con un concurso de fotografía que premiará las mejores imágenes de la noche.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea y la Cofradía del Castell de l’Olla han convocado una nueva edición del certamen fotográfico con el objetivo de captar las instantáneas más espectaculares de un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana y considerado uno de los grandes referentes de la pirotecnia acuática en España.

Este martes, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha animado tanto a fotógrafos aficionados como profesionales a participar en un concurso que, además de reconocer el talento de sus autores, contribuye cada año a enriquecer el archivo gráfico de uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario estival alteano.

Mil euros en premios y una exposición con las mejores obras

El concurso repartirá 1.000 euros en premios, distribuidos en un primer galardón de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 200 euros, todos ellos financiados por la Concejalía de Cultura.

El jurado dará a conocer su fallo el próximo 21 de agosto, a las 20:00 horas, en un acto público que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Altea. Cita que servirá también para inaugurar una exposición con las fotografías finalistas, una muestra que permitirá contemplar distintas miradas sobre un espectáculo que congrega cada año a miles de personas en el litoral alteano.

La concejala ha indicado que las imágenes “podrán presentarse desde la finalización del Castell de l’Olla del próximo 8 de agosto hasta las 23:59 horas del 12 de agosto”, y ha señalado que “se pueden consultar las bases y materializar las inscripciones en https://www.alteacultural.com/fotocastell/”.

Cartel anuncidor del concurso de fotografía sobre el Castell de l'Olla 2026. / INFORMACIÓN

Las claves de las bases

El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales que sean mayores de edad o dispongan de DNI o NIE. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías, que deberán haber sido tomadas exclusivamente durante la edición 2026 del Castell de l'Olla.

Las imágenes tendrán que ser originales e inéditas, captadas con cámara fotográfica y presentadas en formato JPG, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo. Las bases permiten únicamente ajustes básicos de revelado digital —como brillo, contraste, color o nitidez—, mientras que quedan excluidos los fotomontajes o cualquier manipulación que altere el contenido original de la escena.

La inscripción y la presentación de las obras se realizarán de forma telemática a través de la plataforma habilitada por la organización, donde también pueden consultarse íntegramente las bases del certamen.

Cuatro décadas iluminando la bahía de Altea

El Castell de l’Olla alcanza este verano su 40 edición convertido en uno de los espectáculos pirotécnicos más singulares del Mediterráneo. Su principal seña de identidad es el lanzamiento de los fuegos artificiales desde plataformas instaladas en el mar, frente a la playa de l’Olla, una puesta en escena que cada agosto reúne a miles de espectadores y a numerosos fotógrafos atraídos por la espectacular combinación de luz, agua y paisaje.

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El concurso de fotografía se ha consolidado como una de las actividades paralelas más representativas del evento, contribuyendo a preservar, a través de las imágenes, la evolución de un espectáculo que forma parte del patrimonio festivo y cultural de Altea.