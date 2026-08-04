Luis Piedrahita trae “sus mejores monólogos y alguno de los peores” a Lo Nunca Visto

El ciclo de comedia del verano en Benidorm ‘Lo Nunca Visto’, recibe este jueves en el recinto SkyFest Benidorm con la esperada actuación de Luis Piedrahita.

Conocido en el panorama nacional como el «rey de las cosas pequeñas», Luis Piedrahita desplegará sobre el escenario su inconfundible ingenio, humor blanco y maestría lingüística durante una sesión de risas contínuas pensada para todos los públicos, garantizando una de las veladas más multitudinarias del ciclo “Lo Nunca Visto”.

El espectáculo Stand-Up Comedy, que según afirma el cómico gallego en un video saludo que ha grabado expresamente para sus fans de Benidorm, “es una recopilación de mis mejores monólogos… y algunos de los peores…”

Lo Nunca Visto: Una experiencia de ocio completa al aire libre

El evento tendrá lugar de nuevo en el recinto SkyFest Benidorm, un recinto habilitado dentro de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, en un espacio amplio y preparado para las grandes citas del verano en la costa alicantina.

La organización de Skyfest Benidorm recuerda que el recinto abrirá sus puertas desde las 20:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de un ambiente previo idóneo con ambientación musical con DJ antes del inicio del espectáculo y una variada oferta gastronómica en su zona de restauración al aire libre.

Las últimas entradas disponibles para disfrutar de Luis Piedrahita se pueden adquirir a través de la web lonuncavisto.es.

Calendario de actuaciones: un verano de risas en Skyfest Benidorm

Todas las actuaciones tendrán lugar los jueves de agosto, con apertura de puertas a las 20:00, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

6 agosto, Luis Piedrahita: maestro la comedia y la magia, combina ingenio, humor absurdo y pequeños trucos que te dejarán con la boca abierta.

13 agosto, David Puerto: humor fresco y descarado, con su capacidad para improvisar y conectar con el público que lo hace único en cada actuación.

20 agosto, Isabel Rey: la mujer que rompe moldes con su comedia potente y sin filtros. Una voz imprescindible del stand up español que no te puedes perder.

27 agosto, Miguel Miguel: cierra la temporada con su humor surrealista y su puesta en escena única.