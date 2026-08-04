El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora

El Ayuntamiento de Benidorm celebrará este jueves, 6 de agosto, un pleno extraordinario en el que previsiblemente dará luz verde a la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución del Benidorm Open Arena, la actuación que transformará la Plaza de Toros y su entorno en un gran espacio cultural, juvenil y de inclusión. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el contrato a la UTE Gestaser-Urdecon-Plaza Toros por un importe de 13.870.500 euros, IVA incluido, una decisión que deberá ratificar la Corporación.

La oferta seleccionada asciende a 11.463.223,14 euros, a los que se suman 2.407.276,86 euros de IVA, lo que sitúa el importe total del contrato en 13,87 millones de euros, por debajo del presupuesto base de licitación previsto inicialmente para esta actuación.

Reclamaciones de la empresa excluida

Sin embargo, la adjudicación llegará al pleno con una controversia todavía abierta. Una de las empresas que concurrió al procedimiento, Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A., ha presentado dos escritos en los que solicita acceso al expediente de contratación para analizar la valoración realizada por la Mesa y decidir si interpone un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). La mercantil también pidió que se suspendiera el procedimiento hasta poder ejercer ese derecho.

La empresa quedó excluida de la licitación el pasado 15 de julio al no superar el umbral mínimo de 24,5 puntos exigido en la valoración técnica, por lo que su oferta económica no llegó a abrirse. En el concurso permanecieron únicamente la UTE Abala-Rover y la UTE Gestaser-Urdecon-Plaza Toros, siendo esta última la que finalmente ha obtenido la propuesta de adjudicación.

Tras un primer escrito solicitando el informe técnico y el acta de la Mesa de Contratación, Mediterráneo de Obras y Asfaltos presentó un segundo documento reclamando además acceso a las ofertas de las otras dos licitadoras, especialmente al proyecto técnico que obtuvo la puntuación de corte, al entender que esa documentación resulta necesaria para fundamentar un eventual recurso.

El informe elaborado por el Departamento de Contratación, que también será elevado al pleno, reconoce el derecho de la empresa a examinar la documentación del expediente, aunque rechaza facilitar copias electrónicas de las ofertas presentadas por sus competidoras. La propuesta municipal limita ese acceso a la consulta presencial de la documentación en dependencias municipales, al considerar que la legislación no obliga a entregar copias de proyectos que pueden estar protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Sin suspender el procedimiento

Asimismo, el gobierno local propondrá desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento al entender que no concurren los requisitos legales para adoptar una medida cautelar y que paralizar la adjudicación supondría un perjuicio para el interés público y para el resto de licitadores que continúan en el concurso.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento da un paso decisivo para poner en marcha el Benidorm Open Arena, uno de los proyectos estratégicos de la ciudad, destinado a convertir la Plaza de Toros y su entorno en un recinto multifuncional preparado para acoger actividades culturales, deportivas y sociales.

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