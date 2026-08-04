Tàrbena, Bolulla y la Vall de Laguar recibirán ayudas de la Generalitat para mejorar sus senderos y combatir la despoblación

La Generalitat Valenciana ha aprobado una nueva línea de ayudas dotada con 398.501,57 euros para la conservación y mejora de 24 senderos homologados ubicados en 18 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo de despoblamiento, entre los que figuran tres localidades de la provincia de Alicante: Tàrbena, Bolulla y la Vall de Laguar.

Las subvenciones, concedidas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, financiarán actuaciones de acondicionamiento, rehabilitación, mejora de la accesibilidad, renovación de la señalización, conservación y refuerzo de la seguridad en senderos de pequeño y gran recorrido, con el objetivo de preservar el patrimonio natural, fomentar un uso sostenible del medio natural y potenciar el atractivo turístico de las localidades del interior.

Tárbena, la favorita

En la provincia de Alicante, Tàrbena recibirá 24.091 euros para la mejora del sendero PR-CV-145, una de las ayudas de mayor cuantía de toda la convocatoria. También han resultado beneficiados Bolulla, para actuar sobre el PR-CV-49, y la Vall de Laguar, donde se realizarán mejoras en el sendero PR-CV-147.

La Generalitat enmarca estas ayudas en su estrategia de lucha contra la despoblación, al considerar que la mejora de la red de senderos homologados contribuye a impulsar el turismo activo, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de desarrollo en los municipios rurales.

La convocatoria se ha resuelto en régimen de concurrencia competitiva, valorando aspectos como la población de cada municipio, la longitud de la red de senderos homologados y las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. Las ayudas solo podían solicitarse para senderos inscritos de forma definitiva en el Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana y debían ser promovidas por los respectivos ayuntamientos.

Riesgo de despoblamiento

La inversión forma parte de un programa más amplio con el que la Generalitat destinará este año cerca de 900.000 euros a la mejora de 54 senderos de municipios en riesgo de despoblamiento. A esta convocatoria se suman los 490.000 euros invertidos a través del programa 'Sendas de la Comunitat Valenciana', financiado con fondos europeos Next Generation EU, que ha permitido acondicionar otros 30 itinerarios para facilitar su homologación e incorporación a la red oficial.

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La ayuda de mayor cuantía ha correspondido a Cortes de Pallás, con 70.000 euros, seguida de Gestalgar, con 43.197 euros, y Tàrbena, que figura entre los municipios con mayor financiación de esta convocatoria. Además de los tres municipios alicantinos, las ayudas alcanzan a nueve localidades de Castellón y seis de la provincia de Valencia. Los ayuntamientos deberán justificar las actuaciones subvencionadas antes del 13 de noviembre de 2026.