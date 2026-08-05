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Alerta en las playas de Benidorm por falsos hamaqueros: así puedes reconocer los tickets falsos

La Policía Local ha identificado a varias personas que estarían cobrando por hamacas y sombrillas con justificantes falsificados y pide a los usuarios comprobar el ticket antes de pagar

El timo de las hamacas en Benidorm: la Policía Local explica cómo evitar pagar un ticket falso

El timo de las hamacas en Benidorm: la Policía Local explica cómo evitar pagar un ticket falso / INFORMACIÓN

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C. Suena

C. Suena

Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha lanzado un aviso a vecinos y turistas tras detectar la presencia de falsos hamaqueros en las playas de la ciudad. Según ha informado el cuerpo policial en redes sociales, estas personas estarían cobrando por el uso de hamacas y sombrillas mediante tickets falsificados, una práctica que puede confundir fácilmente a quienes disfrutan de un día de playa.

El mensaje de la Policía Local es claro: los responsables ya están identificados y los agentes vigilan las zonas concesionadas para evitar que más usuarios sean víctimas de este fraude. El aviso llega en plena temporada alta, con las playas de Benidorm llenas de visitantes y con una alta demanda de hamacas y sombrillas.

Cómo detectar un ticket falso en las playas de Benidorm

Para ayudar a los usuarios, la Policía Local ha difundido imágenes comparando un ticket falso con los oficiales. En el ejemplo intervenido, el justificante fraudulento presenta varias señales sospechosas: un precio erróneo, una fecha impresa y un número de ticket que siempre sería el mismo.

Ticket falso intervenido por la Policía Local de Benidorm en las playas de la ciudad.

Ticket falso intervenido por la Policía Local de Benidorm en las playas de la ciudad. / Policía Local de Benidorm

Frente a ello, los tickets oficiales muestran el precio correcto por elemento alquilado y la fecha escrita de forma manuscrita. Según la información publicada por la Policía Local, tanto la hamaca como la sombrilla tienen un precio de 6 euros por unidad en las playas de Benidorm.

La recomendación es sencilla: antes de pagar, conviene comprobar que el ticket corresponde al modelo oficial y, ante cualquier duda, preguntar al personal autorizado de la zona de hamacas.

Ejemplo de ticket oficial para el alquiler de hamacas y sombrillas en las playas de Benidorm.

Ejemplo de ticket oficial para el alquiler de hamacas y sombrillas en las playas de Benidorm. / Policía Local de Benidorm

Qué hacer si alguien intenta cobrar de forma sospechosa

La Policía Local pide a los usuarios que no paguen si detectan algo extraño o si la persona que intenta cobrar no les inspira confianza. En ese caso, recomienda avisar a los agentes que se encuentren en la zona o llamar al 092.

El cuerpo policial también ha confirmado que mantiene la vigilancia en las áreas concesionadas para localizar a los responsables y evitar nuevos cobros fraudulentos. El objetivo es proteger a los bañistas y garantizar que quienes alquilen hamacas o sombrillas lo hagan a través del servicio autorizado.

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El aviso de la Policía Local de Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha cerrado el aviso con un guiño a los bañistas: que vuelvan a casa “bronceados porque han tomado el sol” y no “quemados porque les han tomado el pelo”. Más allá del chascarrillo, la alerta es importante para quienes acuden estos días a las playas de Benidorm. La clave está en revisar el ticket, comprobar el precio y no aceptar cobros dudosos. En caso de sospecha, lo mejor es contactar directamente con la Policía Local.

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