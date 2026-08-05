Cruz Roja Altea forma a cerca de 90 personas para mejorar su acceso al mercado laboral

La formación, una herramienta para aumentar la empleabilidad. Cerca de 90 personas han participado en los últimos meses en las acciones formativas gratuitas impulsadas por Cruz Roja Altea, a través de su Plan de Empleo, en colaboración con la Concejalía de Comercio y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Altea. El objetivo de esta iniciativa ha sido reforzar las competencias profesionales de la ciudadanía y facilitar su incorporación o mejora dentro del mercado laboral.

Los cursos impartidos han estado orientados a perfiles con una elevada demanda por parte de las empresas, destacando las especialidades de Manipulación de Alimentos y Manejo de Carretilla Elevadora, dos acreditaciones especialmente valoradas en sectores como la hostelería, el comercio, la logística o la industria.

El concejal de Comercio y Fomento del Empleo, José María Borja, ha subrayado este miércoles la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que “estas acciones permiten a las personas participantes adquirir competencias y acreditaciones que facilitan tanto el acceso a un empleo como la mejora de su perfil profesional y empleabilidad”.

Una respuesta adaptada a las necesidades del mercado

Desde Cruz Roja Altea, su presidente, Miguel Orozco, y la técnica de Empleo, Beatriz Nomdedeu, han destacado la necesidad de acercar una oferta formativa ajustada a las necesidades reales tanto de las empresas como de las personas que buscan trabajo.

Según explican, “el objetivo es favorecer una mejor conexión entre la oferta y la demanda laboral mediante cursos prácticos y orientados a incrementar las posibilidades de inserción profesional de quienes participan en ellos”.

Nuevas plazas a partir de septiembre

Jose María Borja ha anunciado, por su parte, que tras la buena acogida de las acciones desarrolladas durante los últimos meses, “Cruz Roja Altea y la Concejalía de Empleo ya trabajamos en una nueva programación que comenzará el próximo mes de septiembre” y ha indicado que las nuevas convocatorias “estarán dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores que deseen ampliar sus conocimientos o mejorar su perfil profesional para acceder a nuevas oportunidades laborales”.

Más allá de la formación, el Área de Empleo de Cruz Roja Altea “mantiene un servicio permanente de apoyo a las personas que necesitan orientación en su búsqueda de trabajo”, ha señalado Beatriz Nomdedeu, quien ha explicado que el servicio “ofrece atención individualizada, asesoramiento laboral, acompañamiento durante el proceso de inserción y acceso a diferentes acciones formativas destinadas a mejorar la empleabilidad de los usuarios”.

Por su parte, Miguel Orozco ha apostillado que las personas interesadas “pueden acudir a las instalaciones de Cruz Roja Altea, situadas en la calle Consell, número 6, o solicitar información llamando al teléfono 965 84 31 83”.

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Trabajo en red para generar oportunidades

Por último, el concejal de Comercio y Fomento del Empleo ha manifestado que estas actuaciones “se enmarcan dentro de una estrategia de colaboración entre distintas administraciones y entidades sociales con el propósito de optimizar recursos y ofrecer una atención más eficaz a la ciudadanía”. Ha explicado que en esta red de cooperación “participan, además de Cruz Roja Altea, el Ayuntamiento de Altea, el POMB, la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y la Generalitat Valenciana, entre otros organismos”. Y ha aseverado que “gracias a estas alianzas, las entidades implicadas continúan reforzando una red de apoyo orientada a generar nuevas oportunidades de empleo y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, facilitando que cualquier persona pueda acceder a los recursos necesarios para desarrollar su proyecto profesional”.