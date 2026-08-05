Un incendio de maleza en Benidorm genera una visible columna de humo en la partida Armanello

Un incendio de maleza y vegetación se ha declarado este miércoles en la partida Armanello de Benidorm, en una zona de descampado, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se ha recibido a las 14.47 horas y la intervención continúa en curso. El fuego presenta un único foco, aunque ha generado una visible columna de humo que podía apreciarse desde distintos puntos de la zona.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Benidorm para trabajar en las labores de control y extinción del incendio. En concreto, el dispositivo está formado por una unidad de mando de jefatura, una bomba nodriza pesada y dos bombas rurales pesadas.

Sin heridos

En el operativo participan un sargento, un cabo y nueve bomberos del parque de Benidorm. Según el parte informativo, no constan personas heridas por este incendio.

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La intervención sigue abierta mientras los equipos desplazados trabajan para evitar la propagación de las llamas en la zona de vegetación afectada.