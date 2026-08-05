Jimmy Domínguez, impulsor de "Romper el Silencio", en Benidorm: "No hay día que no llore porque la gente te cuenta historias brutales"

Jaime Domínguez, Jimmy, creó la iniciativa de “Romper el silencio” tras intervenir de primera mano por su profesión de bombero en una gran sucesión de suicidios con incrementos y afectados de todas las edades. Esa presión la convirtió en una gran carrera, unos maratones que ahora llegan a Benidorm y que al término del verano supondrá un recorrido de 3.953 kilómetros, la cifra fatal de suicidios ocurridos en 2024, un acto silenciado y al que ahora el deportista pretende dar visibilidad para tratar de normalizar y comunicar a tiempo situaciones vulnerables.

Jimmy asegura que ejercer como bombero y enfrentarse a este tipo de emergencias no le protege del impacto emocional que provocan, “no lo llevo bien” y trazó una válvula de escape personal y conjunta a través del deporte. Junto a su mujer creó la iniciativa Romper el silencio con implicación en la actividad física, que siempre ha jugado un papel fundamental en su trayectoria. “Es una causa unida a la salud mental porque todo me rechinaba demasiado, y también de cerca, con tres suicidios en la familia”.

Apoyo para mantener la campaña

Aunque no se considera experto en la influencia en redes sociales, el caso es que conferir transparencia a hechos tan lacerantes ha contribuido a que tenga múltiples seguidores en Instagram que han vivido de cerca esta experiencia.

“Buscamos concienciar, no hacemos “crowdfunding”, sólo admitimos colaboraciones para cubrir la logística de un fisioterapeuta, psicólogo deportivo o alojamiento; no hay día que no llore porque la gente te cuenta historias brutales”.

Bombero del Ayuntamiento de Madrid y estudiante de Psicología, Domínguez inició este reto el pasado 1 de agosto en Málaga y prevé finalizarlo el 30 de agosto en Santiago de Compostela. A lo largo del recorrido atravesará numerosas localidades del litoral mediterráneo y del norte peninsular con un objetivo claro: convertir cada kilómetro en una oportunidad para hablar de salud mental y romper el estigma que todavía rodea al suicidio.

Gesta maratoniana

La parada en Benidorm forma parte de la segunda fase de este proyecto. Meses atrás, entre el 12 de abril y el 1 de junio, el deportista ya había recorrido los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, sumando cerca de 2.000 kilómetros, el equivalente a unas 45 maratones consecutivas, una gesta que únicamente interrumpía para cumplir con sus guardias como bombero.

Jimmy Domínguez, creador e impulsor de esta necesaria iniciativa de salud mental. / INFORMACIÓN

La programación arrancará este jueves, 6 de agosto, con una charla sobre salud mental que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento. El encuentro pretende abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre una realidad que continúa rodeada de silencio y prejuicios.

Carrera en Benidorm

Al día siguiente, tras completar los primeros 35 kilómetros de la etapa, JimmyGo recorrerá los siete kilómetros finales por las calles de Benidorm acompañado por integrantes del Club de Atletismo Benidorm y por efectivos del Parque de Bomberos de la Marina Baixa. La llegada está prevista sobre las 11:00 horas a la playa de Poniente, a la altura del cruce de la avenida Armada Española con Vicente Llorca Alós. Desde allí continuará hasta la Plaza de Sus Majestades, donde será recibido por representantes municipales.

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Club de Balonmano BND, Hoteles Servigroup y la Fundación Directivos Hoteleros, entidades que se han sumado a la difusión del mensaje de concienciación.

El reto contempla un recorrido total de 3.953 kilómetros, una cifra que simboliza el número de personas que fallecieron por suicidio en España durante 2024. Con ello, el corredor quiere recordar que detrás de cada dato hay una historia y que hablar de salud mental y pedir ayuda puede salvar vidas.

Antorcha del silencio

Uno de los elementos más emotivos del proyecto es la denominada "Antorcha del silencio", una pieza de madera sobre la que familiares y amigos de personas fallecidas por suicidio escriben nombres, mensajes y dedicatorias. La antorcha acompañará al deportista durante todo el recorrido hasta Santiago de Compostela, donde será quemada en un homenaje colectivo a quienes ya no están, convirtiéndose en el símbolo de una iniciativa que busca que el deporte sea solo el altavoz de un mensaje mucho más importante.

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Jimmy va logrando su propósito después de muchos años de oscurantismo para poner en claro a las personas que están sufriendo síntomas de salud mental o bullying. El próximo proyecto que hará de altavoz es el documental que se graba alrededor de esta iniciativa con emisión en una plataforma de streaming y que dará su justa relevancia a las enfermedades mentales ocultas durante años.