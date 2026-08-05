Los Presupuestos de la Generalitat para 2027 destinan más de 57 millones de euros a Benidorm y la Marina Baixa

El Partido Popular de Benidorm ha presentado este miércoles las principales líneas del proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, unas cuentas que, según sus representantes, reforzarán la inversión en Benidorm y en el conjunto de la Marina Baixa con actuaciones en movilidad, vivienda, sanidad, medio ambiente e infraestructuras hidráulicas.

La presidenta local del PP, Mariló Cebreros, acompañada por los diputados autonómicos Manuel Pérez Fenoll y José Ramón González de Zárate, defendió que las decisiones adoptadas por el Consell y Les Corts tienen un impacto directo sobre la comarca y aseguró que las cuentas autonómicas priorizan las políticas dirigidas a las personas, al tiempo que mantienen la rebaja de impuestos impulsada por el Ejecutivo valenciano.

Durante la comparecencia, Pérez Fenoll calificó el presupuesto de la Generalitat para 2026 como "histórico", al alcanzar los 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 1.014 millones.

Deducciones autonómicas

El diputado explicó que ocho de cada diez euros del presupuesto se destinan a políticas sociales, con especial incidencia en sanidad, educación, vivienda y juventud. Asimismo, defendió que la reducción de la presión fiscal es compatible con el refuerzo de los servicios públicos y recordó que las deducciones autonómicas permitieron ahorrar alrededor de 100 millones de euros a los contribuyentes valencianos en la última campaña de la renta. Según indicó, la previsión es que ese ahorro alcance los 160 millones en la próxima declaración correspondiente al ejercicio 2026.

Pérez Fenoll también sostuvo que la aprobación de estas cuentas refleja la estabilidad del Gobierno valenciano al tratarse del tercer presupuesto consecutivo aprobado durante la actual legislatura.

Por su parte, José Ramón González de Zárate puso el foco en la inversión territorializada para la Marina Baixa, que supera los 57 millones de euros, una cifra que, según aseguró, supone un incremento del 25 % respecto a la etapa del anterior Consell.

Benidorm, La Vila, l´Alfàs, Altea y Finestrat

Entre las principales actuaciones destacó la inversión destinada a la modernización y duplicación de la línea del TRAM entre Benidorm y La Vila Joiosa, un proyecto dotado con 40 millones de euros, de los que más de treinta ya se han ejecutado. A ello se suman más de cinco millones destinados a las obras de tranviarización que se desarrollan actualmente en Benidorm y los estudios para ampliar este sistema hasta l'Alfàs del Pi y Altea.

En materia medioambiental, el diputado subrayó el incremento de las inversiones en la conservación de espacios naturales como la Serra Gelada, el Puig Campana y el Ponoig, mientras que en el ámbito del ciclo del agua destacó más de 35 millones de euros para mejorar las infraestructuras de depuración de Benidorm, La Vila Joiosa, Altea y Finestrat.

Las cuentas autonómicas también contemplan, según explicó, la construcción de más de 200 viviendas públicas en Benidorm, La Vila Joiosa y Finestrat antes de que concluya la legislatura, además de inversiones para mejorar el transporte público, reducir las listas de espera en los servicios sociales y culminar las obras del instituto Pere Maria Orts i Bosch, junto a otras actuaciones educativas repartidas por la comarca.

Deuda de pacientes desplazados

En el ámbito sanitario, González de Zárate reclamó al Gobierno de España el pago de la deuda derivada de la atención a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas, que cifró en más de 1.100 millones de euros, y valoró el impulso al acceso mediante TRAM al Hospital Marina Baixa.

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El diputado concluyó reclamando un mayor compromiso inversor del Ejecutivo central con la provincia de Alicante y, en especial, con la Marina Baixa. Entre las actuaciones pendientes citó la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el dragado de los embalses para aumentar la capacidad hídrica y la construcción de nuevas infraestructuras de seguridad, como la futura comisaría de la Policía Nacional en Benidorm y nuevos cuarteles de la Guardia Civil.