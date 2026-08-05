Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en AsturiasMata a un cliente en Valencia55 grados en OrihuelaUn perro en la UCI despide a su dueñoConfirmaciones Oasis Music FestEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Así reforzará el TRAM de Alicante servicio nocturno para el Castell de l'Olla de Altea

El sábado 8 de agosto habrá más trayectos nocturnos de la línea 9, que une Benidorm con Garganes, para facilitar la asistencia al espectáculo pirotécnico

Castell de l'Olla de Altea.

Castell de l'Olla de Altea. / David Revenga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Lillo

Manuel Lillo

El TRAM de Alicante reforzará el próximo sábado 8 de agosto el servicio nocturno del Tramnochador de la línea 9. La intención es facilitar el acceso y el regreso del espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla, que se celebrará en Altea en la medianoche del sábado al domingo.

De esta manera, el servicio nocturno de la línea 9, que une Benidorm con Garganes, en el casco urbano de Altea, junto al Ayuntamiento, y funciona los viernes, sábados y vísperas de festivo en verano, ampliará sus horarios y trayecto hasta la parada de Olla Altea y en algunos trenes hasta Calp. Los horarios se pueden consultar en la página web del TRAM de Alicante.

Durante la noche del sábado al domingo Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará el personal de atención al cliente y seguridad en trenes y estaciones. También se controlará el acceso a las estaciones más concurridas, en colaboración con el Ayuntamiento de Altea y las fuerzas de seguridad, para evitar aglomeraciones y agilizar el acceso a los trenes.

Noticias relacionadas y más

El espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla reúne a más de 50.000 personas en Altea, hecho que justifica el dispositivo especial organizado por FGV. Este 2026 el acontecimiento cumple su edición número cuarenta, y está distinguido con el premio al Mérito Turístico que otorga el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. El Castell de l'Olla también está considerada como Fiesta de Interés Turístico a nivel autonómico y en 2016 fue reconocido por la Unesco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
  2. Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes
  3. Estabilizado el incendio declarado en un terreno lleno de matorrales entre L'Alfàs del Pi y La Nucia
  4. El 'check-in' del futuro se prueba en Benidorm
  5. Pintura blanca para reducir deformaciones de la vía férrea por las temperaturas extremas en Alicante
  6. Olvidan una urna funeraria en un supermercado de Benidorm: se busca a la familia propietaria de las cenizas
  7. Resuelto el misterio de la urna hallada en un supermercado de Benidorm: la familia la dejó allí porque estaba haciendo obras en su casa
  8. Castell de l’Olla, 40 años iluminando el Mediterráneo

Así reforzará el TRAM de Alicante servicio nocturno para el Castell de l'Olla de Altea

Así reforzará el TRAM de Alicante servicio nocturno para el Castell de l'Olla de Altea

Controlado el incendio de maleza en Benidorm que ha generado una visible columna de humo en la partida Armanello

El Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de Benidorm a facilitar al PSOE la documentación judicial de Serra Gelada

El Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de Benidorm a facilitar al PSOE la documentación judicial de Serra Gelada

Los Presupuestos de la Generalitat para 2027 destinan más de 57 millones de euros a Benidorm y la Marina Baixa

Los Presupuestos de la Generalitat para 2027 destinan más de 57 millones de euros a Benidorm y la Marina Baixa

Jimmy Domínguez, impulsor de "Romper el Silencio", en Benidorm: "No hay día que no llore porque la gente te cuenta historias brutales"

Jimmy Domínguez, impulsor de "Romper el Silencio", en Benidorm: "No hay día que no llore porque la gente te cuenta historias brutales"

Otra vez en equipo: policías franceses patrullan junto a la Policía Nacional en Benidorm para reforzar la seguridad turística

Otra vez en equipo: policías franceses patrullan junto a la Policía Nacional en Benidorm para reforzar la seguridad turística

Detienen en Madrid a uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido tras una intensa búsqueda en Benidorm

Listado de temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana: Orihuela lidera la lista con más de 40ºC

Listado de temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana: Orihuela lidera la lista con más de 40ºC
Tracking Pixel Contents