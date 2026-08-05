Así reforzará el TRAM de Alicante servicio nocturno para el Castell de l'Olla de Altea

El TRAM de Alicante reforzará el próximo sábado 8 de agosto el servicio nocturno del Tramnochador de la línea 9. La intención es facilitar el acceso y el regreso del espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla, que se celebrará en Altea en la medianoche del sábado al domingo.

De esta manera, el servicio nocturno de la línea 9, que une Benidorm con Garganes, en el casco urbano de Altea, junto al Ayuntamiento, y funciona los viernes, sábados y vísperas de festivo en verano, ampliará sus horarios y trayecto hasta la parada de Olla Altea y en algunos trenes hasta Calp. Los horarios se pueden consultar en la página web del TRAM de Alicante.

Durante la noche del sábado al domingo Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará el personal de atención al cliente y seguridad en trenes y estaciones. También se controlará el acceso a las estaciones más concurridas, en colaboración con el Ayuntamiento de Altea y las fuerzas de seguridad, para evitar aglomeraciones y agilizar el acceso a los trenes.

El espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla reúne a más de 50.000 personas en Altea, hecho que justifica el dispositivo especial organizado por FGV. Este 2026 el acontecimiento cumple su edición número cuarenta, y está distinguido con el premio al Mérito Turístico que otorga el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. El Castell de l'Olla también está considerada como Fiesta de Interés Turístico a nivel autonómico y en 2016 fue reconocido por la Unesco.