Otra vez en equipo: policías franceses patrullan junto a la Policía Nacional en Benidorm para reforzar la seguridad turística

Los agentes franceses ya patrullan junto a la Policía Nacional en Benidorm dentro del proyecto Comisarías Europeas. El refuerzo llega en plena temporada alta, cuando el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) ya ha prestado asistencia a 2.400 personas en 2026.

Los policías franceses, que ya han comenzado este mes de agosto su servicio en Benidorm, realizarán patrullas tanto a pie como en vehículo junto a los agentes de la Policía Nacional. Su labor se centrará en la prevención de la delincuencia en las áreas más frecuentadas por turistas, el asesoramiento a ciudadanos de su misma nacionalidad, la traducción cuando sea necesaria y el apoyo en la tramitación de denuncias. Además, desempeñarán estas funciones vistiendo el uniforme oficial de su país.

La iniciativa, que comenzó en 2008 con Francia, se ha ido ampliando progresivamente a otros estados europeos. Portugal se incorporó en 2012, Italia en 2014, Alemania en 2020 y Países Bajos en 2022. La buena acogida del programa ha propiciado su continuidad y expansión, siendo este el sexto año consecutivo que se desarrolla en la provincia de Alicante.

Cambio de roles

Además de reforzar la atención a los turistas, el proyecto permite a los agentes extranjeros conocer de primera mano el funcionamiento de la Policía Nacional, tanto en el ámbito de la Seguridad Ciudadana como en las investigaciones desarrolladas por la Policía Judicial.

La colaboración también funciona en sentido inverso. Agentes de la Policía Nacional española son destinados durante el verano a localidades de estos países europeos para prestar asistencia a los turistas españoles y colaborar con las fuerzas de seguridad locales en tareas similares.

Entre los principales objetivos del programa destaca ofrecer una atención integral a los visitantes mediante policías que conocen su idioma y sus procedimientos administrativos, al tiempo que se fortalece la cooperación internacional entre cuerpos policiales y se avanza en el concepto de seguridad transfronteriza.

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Además, el SATE

A este dispositivo se suma el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Benidorm, ubicado en la confluencia de la avenida del Derramador con la calle Gerona. Esta oficina presta asistencia policial en distintos idiomas y amplía su horario entre mayo y septiembre para adaptarse al incremento de visitantes. El pasado año atendió a unas 3.900 personas, mientras que en lo que va de 2026 ya ha prestado servicio a 2.400 turistas.