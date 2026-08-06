Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico de personasComparecencia CeutaProtección para el eclipseMota río Segura AlmoradíEl tiempo hoyEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas patronales: Guadalest se prepara para cuatro días de música, gastronomía y celebraciones

Del 14 al 17 de agosto, el municipio se llenará de pasacalles, actos religiosos, propuestas infantiles y música en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque

La Comisión de Fiestas anima a vecinos y visitantes a participar en cada acto.

La Comisión de Fiestas anima a vecinos y visitantes a participar en cada acto. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sandra Cantó

Sandra Cantó

El Castell de Guadalest se prepara para vivir cuatro jornadas intensas de tradición, alegría y emoción con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Del viernes 14 al lunes 17 de agosto, vecinos y visitantes disfrutarán de un completo programa con celebraciones religiosas, pasacalles, actividades infantiles, gastronomía y música para todos los públicos. Entre los momentos más destacados estarán la III Presentación dels «Festerets 2026» y el canto de les «Albaes» por las calles del pueblo, dedicado especialmente a la gente mayor del municipio.

Como antesala, el domingo 2 de agosto la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento recorrerán Guadalest para realizar la tradicional «Arreplegà», acompañados por la xirimita y el tabalet.

Viernes 14: la víspera

La jornada inaugural comenzará a las 05:00 h con el tradicional canto de «La Aurora», al que está invitado todo el pueblo, y una chocolatada al finalizar. A las 10:00 h, la «Despertà» con xirimita y tabalet recorrerá las calles hasta la plaza de Sant Gregori.

A las 11:30 h, el patio de la escuela acogerá el XLIII Concurso Infantil de Dibujo, con premios para todos los participantes, refrescos y helados a cargo de la Cafetería Levante. A las 13:00 h, campanas, cohetes y un pasacalle anunciarán que «vamos todos de fiesta ya», antes del XL Campeonato de «Xinos», previsto a las 14:00 h en la Venta Guadalest, con aperitivos, cerveza y premios.

Por la tarde, la Banda de Música de Tárbena realizará un pasacalle a las 19:00 h. Una hora después llegará uno de los actos más esperados: la III Presentación dels «Festerets 2026» en la plaza de La Era. La participación de los niños y niñas convierte esta cita en un momento lleno de color y emoción, además de asegurar la continuidad de las fiestas entre las nuevas generaciones.

A las 21:00 h tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Asunción desde la Casa Orduña hasta la iglesia, acompañado por la banda. El Ayuntamiento ofrecerá un vino de honor a las 22:30 h en el aparcamiento y, a medianoche, la orquesta La Flama animará la primera noche festiva.

Sábado 15: el día de la Virgen

El día grande comenzará a las 10:00 h con campanas, cohetes y pasacalle. A las 12:00 h se celebrará la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, seguida de la Misa Mayor cantada por el Orfeón Mare Nostrum y patrocinada por la Diputación de Alicante. Tras un nuevo pasacalle a las 13:30 h, una mini «mascletà» hará vibrar el parque infantil a las 13:45 h.

De 16:00 a 19:00 h, los más pequeños disfrutarán de un parque acuático infantil en el polideportivo. A las 19:00 h, las calles del pueblo acogerán el espectáculo y canto de les «Albaes», otro de los grandes protagonistas de esta edición. La actuación estará dedicada a la gente mayor de Guadalest, como reconocimiento a quienes han conservado y transmitido las costumbres, la memoria y el sentimiento de las fiestas patronales.

La noche continuará a las 21:30 h con una parrillada de embutidos en el aparcamiento, con un precio de 10 euros por persona y tiques disponibles a través de los festeros hasta el 10 de agosto. A las 23:30 h llegará la macrodiscomóvil Africània, anunciada como una propuesta novedosa y llena de sorpresas.

Domingo 16: Sant Roc

La festividad de Sant Roc comenzará a las 10:30 h con la tradicional «Despertà», el volteo de campanas, los cohetes y el pasacalle de la Banda de Música de Tárbena. A las 12:30 h tendrá lugar la Misa Mayor en honor al santo, amenizada por «La Rondalla», y a las 13:30 h la música volverá a recorrer las calles.

Por la tarde, las cucañas reunirán a pequeños y mayores en el parque infantil a partir de las 17:00 h. A las 19:00 h, la banda ofrecerá una actuación en la plaza de Sant Gregori para que todo el público pueda bailar pasodobles.

A medianoche comenzará la fiesta de disfraces con un pasacalle desde el «Basso» hasta el aparcamiento. Habrá premios de 300, 200 y 100 euros para los tres mejores disfraces, regalos para los niños y niñas participantes y baile con la orquesta Matrix.

Lunes 17: despedida con emoción

La última jornada arrancará a las 10:30 h con la última «Despertà», acompañada de campanas, cohetes y pasacalle. A las 12:30 h se celebrará la Misa Mayor en honor a la Virgen de los Dolores, cantada por el Dúo Bach de Altea. La Banda de Música de Tárbena volverá a recorrer el municipio a las 13:30 y a las 19:30 h.

El momento culminante llegará a las 20:30 h con la solemne procesión en honor a la Virgen de la Asunción, acompañada por la banda «La Paz». Durante el recorrido, el Orfeón San Juan cantará a la Patrona en un acto patrocinado por el Ayuntamiento.

A las 22:30 h, la pirotecnia Aitana ofrecerá una «mascletà» nocturna patrocinada por el Patronato Provincial de Turismo. Finalmente, a las 00:30 h, la orquesta No Comment pondrá el broche musical a cuatro días de convivencia, devoción y celebración en El Castell de Guadalest.

La Comisión de Fiestas anima a vecinos y visitantes a participar en cada acto y a compartir el ambiente familiar que caracteriza estas celebraciones. El programa combina devoción, cultura popular y diversión, con la presencia constante de la Banda de Música de Tárbena, los volteos de campanas, la pólvora y los pasacalles. La organización recuerda que podrá modificar horarios o el orden de los actos si las circunstancias lo requieren.También se invita al público a disfrutar con responsabilidad, respetar las indicaciones de la organización y contribuir a que estas jornadas se desarrollen en un clima de convivencia y respeto.

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!

Joan Gadea Pons, alcalde de El Castell de Guadalest

Joan Gadea Pons, alcalde de El Castell de Guadalest.

Joan Gadea Pons, alcalde de El Castell de Guadalest. / INFORMACIÓN

Estimados vecinos y visitantes:

El olor a «Alfabega», a las maderas del escenario, o al traje de gala de nuestra patrona… ya se puede sentir en nuestro pueblo. Esta sensación indescriptible hace que vuelva a mi infancia, cuando todos los niños vivíamos estos cuatro días con la alegría y la inocencia que nunca deberíamos perder.

Este año tengo que decir que las fiestas patronales son muy especiales para mí y lo digo con el corazón en la mano. Soy festero y, al mismo tiempo, alcalde, con la responsabilidad de que todos los actos se desarrollen con total normalidad y sin ningún incidente.

"Quiero invitar a todos a pasar unos días en familia y disfrutar del fervor de todo un pueblo".

Joan Gadea

— Alcalde de El Castell de Guadalest

También añadir que este 2026 los niños participan en los actos festivos por tercer año consecutivo y para mí es una alegría que los más pequeños empiecen a sentir que las fiestas patronales forman parte de su vida.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los festeros y a la corporación municipal, en especial a la concejalía de fiestas, sin su participación, la celebración no sería tan espectacular.

También quiero invitar a todos a pasar unos días en familia y disfrutar del fervor de todo un pueblo.

¡Viva El Castell de Guadalest!

¡Vixca la nostra patrona!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
  2. La Generalitat reta al Ministerio con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm
  3. Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes
  4. Un desprendimiento de grandes rocas en la playa de La Solsida de Altea reabre el debate sobre la seguridad en la zona
  5. Otra vez en equipo: policías franceses patrullan junto a la Policía Nacional en Benidorm para reforzar la seguridad turística
  6. Así reforzará el TRAM de Alicante servicio nocturno para el Castell de l'Olla de Altea
  7. Olvidan una urna funeraria en un supermercado de Benidorm: se busca a la familia propietaria de las cenizas
  8. Resuelto el misterio de la urna hallada en un supermercado de Benidorm: la familia la dejó allí porque estaba haciendo obras en su casa

Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm

Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm

El PSPV acusa al Consell de "vender humo" con Punta Llisera y reprocha dos años de incumplimientos en el Paseo de Poniente de Benidorm

El PSPV acusa al Consell de "vender humo" con Punta Llisera y reprocha dos años de incumplimientos en el Paseo de Poniente de Benidorm

El tiempo en Alicante: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja

El tiempo en Alicante: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja

La Primitiva deja parte de su segundo premio en Alicante: tres acertantes ganan casi 19.000 euros

La Primitiva deja parte de su segundo premio en Alicante: tres acertantes ganan casi 19.000 euros

Fiestas patronales: Guadalest se prepara para cuatro días de música, gastronomía y celebraciones

Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos

Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos

La Generalitat reta al Gobierno con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm

La Generalitat reta al Gobierno con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm

Aprobado el Benidorm Open Arena por 13,7 millones de euros

Aprobado el Benidorm Open Arena por 13,7 millones de euros
Tracking Pixel Contents