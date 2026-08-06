Fiestas patronales: Guadalest se prepara para cuatro días de música, gastronomía y celebraciones

El Castell de Guadalest se prepara para vivir cuatro jornadas intensas de tradición, alegría y emoción con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Del viernes 14 al lunes 17 de agosto, vecinos y visitantes disfrutarán de un completo programa con celebraciones religiosas, pasacalles, actividades infantiles, gastronomía y música para todos los públicos. Entre los momentos más destacados estarán la III Presentación dels «Festerets 2026» y el canto de les «Albaes» por las calles del pueblo, dedicado especialmente a la gente mayor del municipio.

Como antesala, el domingo 2 de agosto la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento recorrerán Guadalest para realizar la tradicional «Arreplegà», acompañados por la xirimita y el tabalet.

Viernes 14: la víspera

La jornada inaugural comenzará a las 05:00 h con el tradicional canto de «La Aurora», al que está invitado todo el pueblo, y una chocolatada al finalizar. A las 10:00 h, la «Despertà» con xirimita y tabalet recorrerá las calles hasta la plaza de Sant Gregori.

A las 11:30 h, el patio de la escuela acogerá el XLIII Concurso Infantil de Dibujo, con premios para todos los participantes, refrescos y helados a cargo de la Cafetería Levante. A las 13:00 h, campanas, cohetes y un pasacalle anunciarán que «vamos todos de fiesta ya», antes del XL Campeonato de «Xinos», previsto a las 14:00 h en la Venta Guadalest, con aperitivos, cerveza y premios.

Por la tarde, la Banda de Música de Tárbena realizará un pasacalle a las 19:00 h. Una hora después llegará uno de los actos más esperados: la III Presentación dels «Festerets 2026» en la plaza de La Era. La participación de los niños y niñas convierte esta cita en un momento lleno de color y emoción, además de asegurar la continuidad de las fiestas entre las nuevas generaciones.

A las 21:00 h tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Asunción desde la Casa Orduña hasta la iglesia, acompañado por la banda. El Ayuntamiento ofrecerá un vino de honor a las 22:30 h en el aparcamiento y, a medianoche, la orquesta La Flama animará la primera noche festiva.

Sábado 15: el día de la Virgen

El día grande comenzará a las 10:00 h con campanas, cohetes y pasacalle. A las 12:00 h se celebrará la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, seguida de la Misa Mayor cantada por el Orfeón Mare Nostrum y patrocinada por la Diputación de Alicante. Tras un nuevo pasacalle a las 13:30 h, una mini «mascletà» hará vibrar el parque infantil a las 13:45 h.

De 16:00 a 19:00 h, los más pequeños disfrutarán de un parque acuático infantil en el polideportivo. A las 19:00 h, las calles del pueblo acogerán el espectáculo y canto de les «Albaes», otro de los grandes protagonistas de esta edición. La actuación estará dedicada a la gente mayor de Guadalest, como reconocimiento a quienes han conservado y transmitido las costumbres, la memoria y el sentimiento de las fiestas patronales.

La noche continuará a las 21:30 h con una parrillada de embutidos en el aparcamiento, con un precio de 10 euros por persona y tiques disponibles a través de los festeros hasta el 10 de agosto. A las 23:30 h llegará la macrodiscomóvil Africània, anunciada como una propuesta novedosa y llena de sorpresas.

Domingo 16: Sant Roc

La festividad de Sant Roc comenzará a las 10:30 h con la tradicional «Despertà», el volteo de campanas, los cohetes y el pasacalle de la Banda de Música de Tárbena. A las 12:30 h tendrá lugar la Misa Mayor en honor al santo, amenizada por «La Rondalla», y a las 13:30 h la música volverá a recorrer las calles.

Por la tarde, las cucañas reunirán a pequeños y mayores en el parque infantil a partir de las 17:00 h. A las 19:00 h, la banda ofrecerá una actuación en la plaza de Sant Gregori para que todo el público pueda bailar pasodobles.

A medianoche comenzará la fiesta de disfraces con un pasacalle desde el «Basso» hasta el aparcamiento. Habrá premios de 300, 200 y 100 euros para los tres mejores disfraces, regalos para los niños y niñas participantes y baile con la orquesta Matrix.

Lunes 17: despedida con emoción

La última jornada arrancará a las 10:30 h con la última «Despertà», acompañada de campanas, cohetes y pasacalle. A las 12:30 h se celebrará la Misa Mayor en honor a la Virgen de los Dolores, cantada por el Dúo Bach de Altea. La Banda de Música de Tárbena volverá a recorrer el municipio a las 13:30 y a las 19:30 h.

El momento culminante llegará a las 20:30 h con la solemne procesión en honor a la Virgen de la Asunción, acompañada por la banda «La Paz». Durante el recorrido, el Orfeón San Juan cantará a la Patrona en un acto patrocinado por el Ayuntamiento.

A las 22:30 h, la pirotecnia Aitana ofrecerá una «mascletà» nocturna patrocinada por el Patronato Provincial de Turismo. Finalmente, a las 00:30 h, la orquesta No Comment pondrá el broche musical a cuatro días de convivencia, devoción y celebración en El Castell de Guadalest.

La Comisión de Fiestas anima a vecinos y visitantes a participar en cada acto y a compartir el ambiente familiar que caracteriza estas celebraciones. El programa combina devoción, cultura popular y diversión, con la presencia constante de la Banda de Música de Tárbena, los volteos de campanas, la pólvora y los pasacalles. La organización recuerda que podrá modificar horarios o el orden de los actos si las circunstancias lo requieren.También se invita al público a disfrutar con responsabilidad, respetar las indicaciones de la organización y contribuir a que estas jornadas se desarrollen en un clima de convivencia y respeto.

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!

Joan Gadea Pons, alcalde de El Castell de Guadalest

Joan Gadea Pons, alcalde de El Castell de Guadalest. / INFORMACIÓN

Estimados vecinos y visitantes:

El olor a «Alfabega», a las maderas del escenario, o al traje de gala de nuestra patrona… ya se puede sentir en nuestro pueblo. Esta sensación indescriptible hace que vuelva a mi infancia, cuando todos los niños vivíamos estos cuatro días con la alegría y la inocencia que nunca deberíamos perder.

Este año tengo que decir que las fiestas patronales son muy especiales para mí y lo digo con el corazón en la mano. Soy festero y, al mismo tiempo, alcalde, con la responsabilidad de que todos los actos se desarrollen con total normalidad y sin ningún incidente.

"Quiero invitar a todos a pasar unos días en familia y disfrutar del fervor de todo un pueblo". Joan Gadea — Alcalde de El Castell de Guadalest

También añadir que este 2026 los niños participan en los actos festivos por tercer año consecutivo y para mí es una alegría que los más pequeños empiecen a sentir que las fiestas patronales forman parte de su vida.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los festeros y a la corporación municipal, en especial a la concejalía de fiestas, sin su participación, la celebración no sería tan espectacular.

También quiero invitar a todos a pasar unos días en familia y disfrutar del fervor de todo un pueblo.

¡Viva El Castell de Guadalest!

¡Vixca la nostra patrona!