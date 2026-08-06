La Generalitat reta al Gobierno con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm

La Generalitat ha decidido mover ficha en uno de los conflictos urbanísticos y medioambientales más complejos de la costa valenciana. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este jueves el lanzamiento del gran proyecto del frente litoral de Benidorm, una actuación valorada en unos 50 millones de euros que pretende transformar dos de los espacios más emblemáticos del municipio y que incorpora una importante novedad: una alternativa para evitar el derribo de las torres Gemelos 28 mediante la prolongación del paseo marítimo desde el Rincón de Loix hasta Punta Llisera.

El anuncio, realizado en Benidorm donde ha estado acompañado por el alcalde Toni Pérez, supone además un claro mensaje dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica. La propuesta fue remitida al departamento estatal el pasado mes de marzo, pero, según ha explicado el conseller, todavía no ha recibido contestación. Pese a ello, la Generalitat asegura que no piensa paralizar la iniciativa.

Con o sin el visto bueno del Ministerio

"Lo lanzamos a la opinión pública y lo vamos a tirar adelante sea cual sea la postura del Ministerio", ha afirmado Martínez Mus, dejando claro que el Consell quiere impulsar el proyecto independientemente de que el Gobierno central se pronuncie sobre la solución planteada.

La propuesta busca resolver uno de los litigios urbanísticos más conocidos de Benidorm. El futuro de las torres Gemelos 28 continúa judicializado después de que distintas resoluciones hayan ordenado la reposición de los terrenos ocupados por los edificios en la zona de servidumbre de protección del litoral, un proceso cuyo coste de demolición se ha estimado en torno a los 140 millones de euros. Precisamente, la Generalitat considera que la nueva configuración del frente marítimo permitiría compatibilizar la recuperación del dominio público con la permanencia de los edificios.

La actuación prevista en Punta Llisera contempla prolongar el paseo marítimo desde el final de la playa de Levante, en el Rincón de Loix, hasta el entorno del antiguo acceso a Punta Llisera, integrando paisajísticamente toda esa fachada litoral. La idea no es completamente nueva, ya que desde hace años se habían planteado distintas alternativas para dar continuidad al paseo, aunque nunca incorporando la existencia de los edificios Gemelos 28 como elemento a resolver.

Terminar el paseo de Poniente

El proyecto anunciado por Martínez Mus no se limita a este punto. También recupera otra actuación histórica pendiente en Benidorm: la prolongación del paseo de Poniente desde la avenida Vicente Llorca Alós hasta el paseo de Tamarindos, en la zona de La Cala.

La actuación anunciada por Martínez Mus recupera una reivindicación histórica de Benidorm. La primera fase del Paseo de Poniente, diseñada por Carlos Ferrater e inaugurada en 2009, fue sufragada íntegramente por la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el tramo pendiente entre la avenida Vicente Llorca Alós y el paseo de Tamarindos, cuya ejecución correspondía al Estado, nunca llegó a construirse pese a los sucesivos compromisos adquiridos por el Gobierno central.

Ahora la Generalitat pretende rescatar aquella idea y actualizarla dentro de una actuación global sobre todo el frente litoral.

Redacción y plazos

Para ambos objetivos ya existe una primera dotación económica. Los presupuestos autonómicos reservan 3,8 millones de euros destinados a convocar un concurso internacional para la redacción del proyecto.

Martínez Mus ha explicado que el objetivo es atraer a los mejores estudios de arquitectura e ingeniería del panorama internacional para diseñar una actuación "a la altura de una ciudad turística de primer orden como Benidorm".

El procedimiento seguirá el modelo empleado en otras grandes actuaciones urbanísticas, seleccionando mediante concurso las mejores propuestas técnicas antes de redactar el proyecto definitivo.

La previsión de la Generalitat es conceder un plazo aproximado de tres meses para la presentación de propuestas y disponer del proyecto ganador durante el primer trimestre de 2027 si se cumplen los plazos administrativos. El conseller ha cifrado la inversión global en unos 50 millones de euros.

El anuncio abre un nuevo escenario político e institucional. La Generalitat ha optado por hacer pública una solución alternativa al derribo de Gemelos 28 antes incluso de recibir una respuesta oficial del Ministerio, trasladando el debate a la opinión pública y situando al Gobierno central ante la decisión de aceptar o rechazar una propuesta que, según defiende el Consell, permitiría recuperar el litoral sin afrontar una demolición cuyo coste económico rondaría los 140 millones de euros.

Un proyecto con veinte años de historia

La prolongación del paseo de Levante hasta Punta Llisera no es una idea nueva. Ya en 2006 el Ayuntamiento de Benidorm negoció con la promotora Construcciones Ballester, propietaria entonces del edificio Coblanca 10, la financiación de un proyecto que contemplaba prolongar el paseo desde el Rincón de Loix, crear un mirador sobre Punta Llisera y reordenar la cala para facilitar el acceso de los bañistas.

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Aquella iniciativa, bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, y anunciada por el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Agüera, nunca llegó a materializarse, pero el planteamiento presentado ahora por la Generalitat recupera parte de aquel diseño, aunque con un objetivo mucho más ambicioso. Ahora se trataría de convertir esa prolongación en una alternativa que permita resolver el conflicto urbanístico y judicial de las torres Gemelos 28 sin recurrir a su demolición.