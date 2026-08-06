La magia de Terra Mítica se vive de noche durante el mes de agosto con Summer Nights
Piscinas y toboganes, DJ en directo y un espectáculo nocturno son algunas de las sorpresas de las noches de verano de Terra Mítica
La fiesta tendrá lugar hasta las 23:00 horas y está incluida en la entrada y/o pase de temporada
El verano alcanza su momento álgido en Terra Mítica con la llegada de Summer Nights, una propuesta que invita a disfrutar de una de las áreas más emblemáticas del parque desde una perspectiva completamente diferente. Durante los viernes de agosto, Iberia ampliará su horario hasta las 23:00 horas para ofrecer una experiencia mágica.
Los visitantes podrán disfrutar de las piscinas y toboganes de Iberia mientras la música de un DJ en directo pone ritmo a una velada diseñada para todas las edades.
La ambientación especial del recinto, así como la animación, convertirán cada noche en una experiencia única para quienes deseen prolongar la jornada estival. Y como broche de oro, Summer Nights deleitará al público con un espectáculo nocturno sorprendente, al más puro estilo Terra Mítica.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación especial de verano del parque sin coste adicional para el visitante, tanto el que haya adquirido la entrada de día como para los titulares del pase de temporada.
Con Summer Nights, Terra Mítica vuelve a convertirse en el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables en familia o con amigos.
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