Aprobado el Benidorm Open Arena por 13,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del futuro Benidorm Open Arena, una actuación presupuestada en 13,87 millones de euros y financiada en un 60 % con fondos europeos FEDER del programa EDIL 2021-2027. El acuerdo ha salido adelante en un pleno extraordinario con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSOE, aunque el debate ha estado marcado por las discrepancias sobre la seguridad jurídica del procedimiento y ha terminado derivando en un duro enfrentamiento político.

La adjudicación recae sobre la UTE formada por Gestaser, Urdecon y Plaza de Toros, después de que su oferta resultara la mejor valorada tras el desempate económico con otra de las propuestas finalistas. El contrato incluye tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras de rehabilitación de la plaza de toros para convertirla en un espacio cultural y de ocio multifuncional.

La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha defendido que la contratación conjunta responde a los informes técnicos, que aconsejaban esta fórmula por la complejidad estructural del edificio y por la existencia de patologías que solo podrán definirse conforme avance la intervención. Según explicaba, separar proyecto y obra habría incrementado los riesgos técnicos y económicos y dificultado la ejecución.

Anualidad de 2,7 millones

El proyecto forma parte del PAI Benidorm Open Arena, integrado por tres actuaciones: la transformación de la plaza de toros en un recinto para eventos durante todo el año, la creación de un espacio juvenil polivalente y la mejora de la conexión urbana con el barrio de Els Tolls mediante nuevas infraestructuras accesibles.

Además de la adjudicación, el pleno ha aprobado el gasto correspondiente a la anualidad de 2026, superior a 2,7 millones de euros. El gobierno municipal confía en que antes de finalizar marzo pueda estar ejecutado alrededor del 30 % de la actuación para optar a un mayor porcentaje de financiación europea.

El PSOE alerta de un posible recurso

La principal crítica del PSOE se ha dirigido a la decisión del Ayuntamiento de no suspender el procedimiento tras la solicitud presentada por una de las empresas excluidas de la licitación. Aunque el Consistorio sí permitirá a esa mercantil consultar el expediente, ha rechazado en el primer punto del orden del día paralizar el proceso al considerar, siguiendo el criterio de los técnicos municipales, que no concurren las causas legales para ello.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha advertido de que si la empresa presenta un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y este prospera, la licitación podría retrotraerse varios meses, poniendo en riesgo los plazos para ejecutar la actuación con financiación europea e incluso obligando al Ayuntamiento a afrontar una posible indemnización.

Escoda ha recordado además los antecedentes de la fallida reforma de la plaza de toros financiada con fondos EDUSI, cuya subvención acabó perdiéndose, asegurando que el gobierno local vuelve a asumir un riesgo innecesario por haber tramitado el expediente "tarde".

Por su parte, Caselles ha rechazado esas críticas y defendido que todo el procedimiento cuenta con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos municipales, insistiendo en que no existe causa legal para suspender la adjudicación.

El debate deriva en un enfrentamiento político

La sesión también ha estado marcada por un tenso intercambio de reproches entre el gobierno local y la oposición, alejándose del contenido del expediente.

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Durante el debate, el alcalde, Toni Pérez, ha aludido a la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno central. La referencia ha provocado la protesta de un edil socialista, que respondía recordando la condena por corrupción del expresidente de la Generalitat y exalcalde de Benidorm Eduardo Zaplana. El regidor ha exigido que retirara esas manifestaciones, lo que daba paso a un prolongado enfrentamiento entre ambos grupos que ha elevado el tono político de una sesión convocada para resolver la adjudicación del Open Arena.