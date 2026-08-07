Altea amplía por primera vez las ayudas para rehabilitar fachadas a los edificios del entorno del Plan de Barrios

Un paso más en la regeneración urbana. El Ayuntamiento de Altea ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación y mejora de fachadas con una importante novedad respecto a ediciones anteriores. Por primera vez, las subvenciones dejan de limitarse a los inmuebles ubicados en los cascos históricos de Altea y Altea la Vella y se amplían “a los edificios situados en el entorno de las actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Barrios, concretamente en las zonas próximas a las avenidas Rey Jaime I y La Nucía”, según ha desvelado este viernes el concejal de Urbanismo, Jose Orozco.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, mantiene como objetivo “fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico, mejorar la imagen urbana del municipio e incentivar el mantenimiento de los edificios residenciales”, al tiempo que da continuidad “a las inversiones públicas realizadas en estos barrios durante los últimos años”, ha indicado el edil.

Jose Orozco ha explicado que esta ampliación pretende que la regeneración urbana “no se limite únicamente a las obras realizadas en el espacio público, sino que también llegue a los edificios privados situados en su entorno” y ha indicado que las solicitudes “podrán tramitarse, tanto de forma telemática a través de la sede electrónica municipal como presencialmente en los puntos de atención ciudadana del Ayuntamiento, desde este viernes, 7 de agosto, hasta el próximo 6 de septiembre”, mientras que el plazo máximo “para ejecutar y justificar las obras subvencionadas deberán estar completamente ejecutadas y justificadas antes del 31 de octubre”.

Continuidad al Plan de Barrios

La ampliación de las ayudas llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento anunciara la prórroga de los plazos del Plan de Barrios, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana. Esta ampliación permitirá continuar ejecutando y justificando las actuaciones de rehabilitación residencial y reurbanización previstas dentro del programa europeo, garantizando así la culminación de un proyecto que ha supuesto una de las mayores inversiones en regeneración urbana realizadas en Altea durante los últimos años.

Con esta nueva convocatoria, el Consistorio busca ahora “que la mejora del espacio público vaya acompañada por la rehabilitación de las fachadas de los edificios privados, reforzando la transformación estética y funcional de estos barrios”, ha apostillado el concejal de Urbanismo.

Las fachadas de las casas de Altea la Vella recibirán ayudas para su rehabilitación. / Diego Coello Calvo

Hasta 1.000 euros por inmueble

Jose Orozco ha manifestado que las ayudas “se concederán mediante una cuantía fija por inmueble, independientemente del número de propietarios o de fachadas existentes”. Al respecto, ha adelantado que “las subvenciones previstas son: 1.000 euros para actuaciones de pintura de fachadas que incluyan trabajos de reparación de humedades mediante la reposición total o parcial del revestimiento o enlucido. 700 euros para trabajos de pintura de fachadas. 250 euros para la retirada de elementos impropios, como aparatos exteriores de aire acondicionado, cableado o canalizaciones visibles. Y 150 euros para la adecuación de rótulos publicitarios conforme a la Ordenanza Municipal de Publicidad y a la normativa urbanística vigente”.

Asimismo, la convocatoria mantiene las ayudas destinadas a la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio (IEEV.CV), “con importes que oscilan entre los 350 y los 450 euros, dependiendo del número de viviendas que integren el edificio”, ha añadido el concejal. Por lo cual, Orozco ha animado a propietarios y comunidades de vecinos de las zonas incluidas en la convocatoria a aprovechar estas ayudas “para mejorar la conservación, la estética y la seguridad de sus edificios”.

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Una línea de ayudas consolidada

Las subvenciones para la rehabilitación de fachadas se han consolidado en los últimos años como una de las herramientas municipales para preservar la imagen tradicional de Altea, especialmente en los entornos de mayor valor patrimonial. Al respecto, el edil de Urbanismo ha recordado que en convocatorias anteriores, “las ayudas se centraban exclusivamente en los inmuebles de los núcleos históricos de Altea y Altea la Vella, financiando actuaciones de pintura, eliminación de elementos discordantes y mejora de edificios. La convocatoria de 2026 supone, por tanto, un cambio significativo al extender el ámbito de actuación hacia los barrios que han sido objeto de las recientes inversiones del Plan de Barrios, con el objetivo de que la regeneración urbana alcance también a la edificación privada y contribuya a mejorar la calidad paisajística del conjunto del municipio”, ha concluido en su intervención.