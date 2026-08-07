Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm

Una patera ha llegado a primera hora de este viernes a la cala del Tío Ximo de Benidorm, donde sus ocupantes fueron interceptados poco después por la Policía Nacional tras alcanzar la costa. La embarcación fue avistada sobre las 7:35 horas por unos pescadores, que alertaron de su presencia.

Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo en el que participaron agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Benidorm, que localizaron a los migrantes ya en tierra.

Según los primeros datos, el grupo está formado por once personas, diez adultos y un menor de edad, todos ellos de origen argelino.

Los ocupantes permanecen por el momento en la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm, donde se están llevando a cabo las diligencias habituales en estos casos. Los agentes han abierto la correspondiente investigación para determinar las circunstancias de la travesía, confirmar la identidad de los migrantes y completar los trámites de filiación y el resto de actuaciones previstas en el protocolo para este tipo de llegadas.

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(Noticia en elaboración)