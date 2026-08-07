SUCESOS
La Policía Local clausura una rave de 100 personas en el parque de Serra Gelada de Benidorm
"No estábamos invitados ...pero nos colamos" ironiza la policía en sus redes sociales
Los agentes terminaron con una fiesta tipo rave a las 20:00 horas del pasado día 5 que reunía a unas cien personas en la subida a la Cruz de Serra Gelada, en Benidorm. El encuentro irregular acabó con una denuncia al promotor y DJ y sendas multas a los propietarios de vehículos puesto que es una zona protegida en muchos de sus tramos donde está prohibido el acceso de coches. "Incluso firmamos algunos autógrafos bromea la policía en sus entradas en Facebook e Instagram.
Según el portavoz de la Policía Local no hubo detenciones ya que se trata de infracciones administrativas aunque la semana que viene, con el aumento del nivel de prealerta por incendios la situación de los infractores puede cambiar.
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