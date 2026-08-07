El PP culpa al PSOE de intentar paralizar la gestión municipal con el recurso al contrato de limpieza de edificios públicos

El gobierno local de Benidorm ha cargado contra el Grupo Municipal Socialista tras la presentación de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra el pliego del nuevo contrato de limpieza de dependencias municipales. Las portavoces del ejecutivo, Lourdes Caselles y Mónica Gómez, han acusado al PSOE de intentar "torpedear, boicotear y paralizar la gestión municipal" y han defendido que el expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables.

Según ha manifestado Gómez, el recurso responde a una estrategia de oposición basada en poner obstáculos a los proyectos impulsados por el Ayuntamiento. La edil ha lamentado que los socialistas optaran por votar en contra del expediente en el pleno y acudir posteriormente al TACRC, en lugar de plantear sus observaciones durante la elaboración de los pliegos o trasladarlas a los técnicos municipales.

Remitir la documentación al Tribunal

Desde el gobierno local insisten en que la impugnación no suspende la licitación, que continúa abierta y en fase de presentación de ofertas, aunque el Ayuntamiento deberá remitir ahora el expediente completo al tribunal junto con los informes correspondientes para responder al recurso.

Caselles ha defendido que el objetivo del nuevo contrato es mejorar tanto el servicio de limpieza de los edificios municipales como las condiciones laborales de una plantilla integrada por 155 trabajadores. En este sentido, ha criticado que el PSOE cuestione el estado de las instalaciones públicas mientras, al mismo tiempo, recurre un contrato que permitirá introducir esas mejoras.

Las portavoces populares también han comparado esta actuación con la emprendida por los socialistas contra el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, cuyo pliego también fue recurrido. En su opinión, el grupo de la oposición mantiene una estrategia destinada a retrasar los grandes contratos municipales para, posteriormente, reprochar al gobierno la falta de avances.

La respuesta al Síndic

Durante la comparecencia, el ejecutivo local aprovechó además para responder al PSOE por las críticas relacionadas con el expediente urbanístico del APR-7 y el reciente pronunciamiento del Síndic de Greuges. Caselles ha defendido que los concejales socialistas han tenido acceso a toda la documentación municipal disponible sobre este asunto a través de las juntas de portavoces y de los plenos celebrados durante los últimos años.

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La portavoz popular se ha referido a que el informe remitido por la Secretaría municipal al Síndic recoge que el Ayuntamiento no custodia la documentación de los procedimientos judiciales relacionados con el APR-7, por lo que considera que los ediles socialistas debían dirigirse al órgano judicial para obtener esa información. Aunque el Síndic ha emitido una recomendación al Consistorio, Caselles sostiene que el PSOE utiliza este tipo de iniciativas para "confundir a la ciudadanía", una actitud que acaba perjudicando el funcionamiento de la administración municipal, según la edil.