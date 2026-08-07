El PSPV acusa al Consell de "vender humo" con Punta Llisera y reprocha dos años de incumplimientos en el Paseo de Poniente de Benidorm

El PSPV-PSOE ha respondido a la presentación realizada este jueves en Benidorm por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el alcalde, Toni Pérez, para anunciar una propuesta que permita preservar las torres de Punta Llisera o Gemelos 28 y completar el frente litoral. Los socialistas consideran que el Consell intenta abrir un debate político sobre un asunto que está resuelto judicialmente y reprochan además el incumplimiento de otros compromisos anunciados para la ciudad, como la segunda fase del Paseo de Poniente.

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Mayte García, ha recordado que se cumplen dos años desde que Martínez Mus anunciara en Benidorm que la Generalitat incluiría en los Presupuestos de 2025 una partida para redactar la segunda fase del Paseo de Poniente, una previsión que no figuró ni en esas cuentas ni en las de 2026.

Un proyecto “sin garantías”

A juicio de García, el nuevo anuncio sobre Punta Llisera carece de garantías y llega después de incumplir compromisos anteriores. "Después de dos años sin cumplir aquella promesa, vuelve a Benidorm para anunciar otro proyecto que tampoco puede garantizar", ha afirmado.

La diputada socialista también ha cargado contra las declaraciones del conseller sobre Gemelos 28 al asegurar que "un conseller no puede presentar como una respuesta insatisfactoria lo que en realidad es una sentencia firme confirmada por el Tribunal Supremo". En este sentido, ha insistido en que la resolución judicial "no admite interpretaciones creativas ni concursos de ideas para eludir su cumplimiento", al entender que se trata de una sentencia que debe ejecutarse.

En la misma línea, el diputado socialista Mario Villar ha atribuido el origen del conflicto urbanístico a decisiones adoptadas por anteriores gobiernos del Partido Popular y ha acusado al actual Consell de anunciar nuevas iniciativas mientras mantiene paralizada la ejecución del fallo judicial.

Según Villar, la propia Generalitat ha reconocido en respuestas parlamentarias que el expediente para ejecutar la sentencia todavía no se ha iniciado, pese a disponer de una provisión económica consignada para afrontar su cumplimiento. "Mientras públicamente hablan de soluciones sin respaldo jurídico, administrativamente admiten que el expediente ni siquiera se ha iniciado", ha criticado.

Desde el ámbito municipal, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha acusado al alcalde Toni Pérez de utilizar la "propaganda" como forma de gobierno y ha asegurado que existe un patrón repetido de anuncios que posteriormente no se materializan.

Claves del contexto

Las declaraciones del PSPV llegan un día después de que el conseller Vicente Martínez Mus presentara en Benidorm la intención de impulsar un concurso internacional de ideas para buscar una alternativa que permita evitar el derribo de Gemelos 28 y completar el frente litoral entre el final del paseo de Poniente y la Serra Gelada.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la situación judicial continúa marcada por la sentencia firme que anuló las licencias de las dos torres por invadir la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Además, un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictado el pasado 29 de enero acortó los plazos de ejecución y dio seis meses para redactar el proyecto de demolición, incluyendo el plan de desalojo de propietarios y ocupantes. Ese plazo ya ha expirado o está prácticamente agotado, aunque agosto sea inhábil a efectos procesales, se desconoce si la Generalitat ha presentado ya ese proyecto o ha solicitado alguna prórroga al tribunal.